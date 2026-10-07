Шта се дешава у Загребу? Несносан мирис шири се градом, осјети се и у становима

Аутор:АТВ редакција
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Бројни грађани Загреба јавили су се „Индексу“ синоћ, пријављујући интензиван и изразито неугодан мирис налик на измет и смеће, који се ширио источним и централним дијелом града.
„Индекс“ је о могућем узроку и извору неугодног мириса послао упит Граду Загребу, али из надлежних градских служби поручују да нису забиљежили никакве ванредне околности. „Немамо никаквих сазнања с наше стране“, кратко су одговорили на упит.
Дојаве узнемирених грађана почеле су стизати синоћ нешто прије 19 часова, а највише притужби стигло је са подручја Кватерниковог трга и Максимира. Неколико читалаца навело је да је смрад био толико снажан да је улазио и у затворене просторе.
„Цијели стан је смрдио по смећу или измету, да бих онда изашао на улицу и схватио да на улици, односно у цијелом том дијелу града, несносно заудара. Ово је конкретно Кватрић“, јавио је један читалац.
Становница са подручја изнад Кватрића потврдила је да се мирис осјетио и послије 20.30 часова, упоредивши га са мирисом псећег измета.
Сличне поруке стизале су и из Максимира, гдје су грађани јављали да смрад покрива широк потез од Машићеве улице до Боронгајске цесте.
Иако је највећи број дојава забиљежен на истоку града, поједини читаоци наводе да се неугодан мирис проширио и на сам центар Загреба, али и изван граница града.
„Цијели центар града заудара по несносном смраду“, написао је један грађанин, док су поједини наводили да се мирис осјетио на ширем градском подручју те да раније нису забиљежили сличну ситуацију.
Једна дојава о истом неугодном мирису стигла је чак и са подручја Дугог Села.
С обзиром на то да градске службе немају информација о могућем инциденту или извору, тачан узрок синоћњег смрада у Загребу и даље је службено непознат.
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