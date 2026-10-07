Додијељена Нобелова награда за хемију

Аутор:АТВ редакција
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Француски научник Анри Каган и јапански Кенсо Соаи освојили су Нобелову награду за хемију за ову годину, за откриће нелинеарних ефеката и аутокатализе у асиметричној органској синтези, саопштила је Шведска краљевска академија наука.
"Неки молекули, попут аминокиселина, постоје као двије варијанте које су једна другој слика у огледалу. Међутим, живи организми садрже само једну од тих слика у огледалу.
Како је хемијска асиметрија попут ове могла да настане - дуго је била мистерија за хемичаре. Анри Каган и Кенсо Соаи добили су Нобелову награду за хемију у 2026. години за откриће рјешења те загонетке", наводи се у саопштењу.
Анри ради на Универзитети Париз-Суд у Орсеју, а Соаи је запослен на Универзитету у Токију, преноси Срна.
Њих двојица ће подијелити новчани дио награде од 12 милиона шведских круна, односно око милион евра.
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