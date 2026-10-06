Завршено снимање филма "На рубу"

Аутор:АТВ редакција
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Снимање студентског завршног филма „На рубу“ успјешно је завршено, саопштили су из Аудио-видео центра Републике Српске.
Филм је реализован у продукцији БИГОЦ-а и Академије умјетности Универзитета у Бањој Луци, а доноси причу о Огњеновом повратку у Бањалуку и суочавању са траумом и истином коју је дуго скривао.
У филму играју Илија Ивановић, Никола Милаковић, Бранислав Алексић, Миљка Брђанин и Бојан Колопић, уз чланове Студија „Јазавац“ Вању Аћимовић, Алексу Ракиту, Вељка Градину и Алексеја Варницу.
Ауторски тим:
• Режија и сценарио: Коља Васић
• Продуцент: Биљана Лазић
• Директор фотографије: Давид Шипка
• Сценографија и костим: Марија Панић
• Шминка и маска: Мила Просан
• Монтажа: Стрибор Летић
Пројекат је подржао Аудио-визуелни центар Републике Српске.
"Честитамо цијелој екипи филма „На рубу“ на успјешно завршеном снимању и желимо им много успјеха у даљем раду, постпродукцији и фестивалском животу филма!", навели су из Аудио-визуелног центра те су поручили:
"Видимо се на пројекцијама!"
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