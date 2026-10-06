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Завршено снимање филма "На рубу"

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06.10.2026 12:39

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Снимање студентског завршног филма „На рубу“ успјешно је завршено!
Фото: Instagram/printscreen

Снимање студентског завршног филма „На рубу“ успјешно је завршено, саопштили су из Аудио-видео центра Републике Српске.

Филм је реализован у продукцији БИГОЦ-а и Академије умјетности Универзитета у Бањој Луци, а доноси причу о Огњеновом повратку у Бањалуку и суочавању са траумом и истином коју је дуго скривао.

У филму играју Илија Ивановић, Никола Милаковић, Бранислав Алексић, Миљка Брђанин и Бојан Колопић, уз чланове Студија „Јазавац“ Вању Аћимовић, Алексу Ракиту, Вељка Градину и Алексеја Варницу.

Ауторски тим:

• Режија и сценарио: Коља Васић

• Продуцент: Биљана Лазић

• Директор фотографије: Давид Шипка

• Сценографија и костим: Марија Панић

• Шминка и маска: Мила Просан

• Монтажа: Стрибор Летић

Пројекат је подржао Аудио-визуелни центар Републике Српске.

"Честитамо цијелој екипи филма „На рубу“ на успјешно завршеном снимању и желимо им много успјеха у даљем раду, постпродукцији и фестивалском животу филма!", навели су из Аудио-визуелног центра те су поручили:

"Видимо се на пројекцијама!"

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Филм "На рубу"

Аудио-визуелни центар

снимање

Филм

Бања Лука

пројекција филмова

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