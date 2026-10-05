Култна серија Приче из радионице добија наставак

Аутор:АТВ редакција
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Култна телевизијска серија “Приче из (мајсторске) радионице” добија својеврсни наставак у којем глумац Ненад Јездић игра Банета, сина чувеног аутомеханичара Животе, којег је у “Причама из радионице” тумачио Зоран Радмиловић (1933-1985).
Како је најављено, “Приче из мајсторске радионице 2” ће имати 24 наставка, продуцент серије је Лазар Ристовски, извршни продуцент Никола Буровац, редитељ Владимир Петровић, док сценарио потписују Маја Тодоровић и Марко Поповић.
“Мајстор по занату, али и по карактеру. Занат је наследио од оца Животе, а са њим и веру да још постоје поштење, дата реч и људи којима може да се верује. Бане зна да поправи готово све. Једино му наплата баш и не иде. ‘На црту’, компензација, платиће кад буде могао – код њега још увек пролазе. Зато се око радионице годинама скупљају делови, машине и ствари које ће му, наравно, ‘једног дана затребати’. Добродушан, тврдоглав и вечито између онога што вреди и онога што се исплати. Бранка Говедаревића Банета игра Ненад Јездић”, наведено је на званичној Инстаграм страници серије.
Јездић је рекао да се “Приче из мајсторске радионице 2”, које настају у продукцији ТС Медие, наслањају на оригиналну серију са почетка осамдесетих година, чији су аутори били редитељ Здравко Шотра и сценариста Драгиша Крунић.
“Доста тога црпимо из те серије. Наравно, нови су, мало другачији карактери и део су овог времена, збиље, догађаја и овог тренутка”, истакао је Јездић и додао да суму изворне “Приче из мајсторске радионице” биле омиљена, инспиративна и једна од серија уз које је одрастао.
У сценографији, односно на зиду радионице се налази портрет Радмиловића као мајстора Животе, а Јездић сматра да ће “Прича из мајсторске радионице 2” бити и лијепо сјећање на великог Зорана Радмиловића.
Према његовим ријечима, мајсторска радионица је мјесто општег сусрета, гдје је лично стекао неке од својих најдрагоценијих и најискренијих пријатељстава.
“Пуно мајстора знам од деведесетих, када смо чистили махнито карбураторе, па када смо штеловали трап и тако даље. Знам кроз шта смо прошли. А онда смо стекли нове аутомобиле који се нису толико кварили. Аутомобил је врло значајан у животу сваког човека са овог простора. Ћовек много чешће брине о аутомобилу него о свом здрављу”, казао је Јездић.
У серији, поред Јездића играју Наташа Марковић, Предраг Васић, Душан Ковачевић, Милица Томашевић, Уна Лучић, Даница Ристовски и други.
“Приче из радионице” је југословенска телевизијска серија, снимљена 1981. године, а емитована 1982. године, коју је режирао Здравко Шотра по мотивима прича које је написао београдски аутомеханичар Драгиша Крунић.
Иако спада у категорију мини-серија, оставила је снажан траг у овом жанру, како због ефектне животне приче тако и због глумачке екипе, коју је предводио Зоран Радмиловић.
У средишту серије је аутомеханичарска радионица, људи који раде у њој и они који кроз њу пролазе, било као сталне муштерије било као случајни намјерници.
Људи који поштују свој аутомобил, у мајстору виде чудотворца и спремни су за њега све да учине, а како мајстор има велику сферу интересовања, то га доводи у контакт са различитим људима различитих професија на различитим мјестима, па се судбина мајстора преплиће са судбинама муштерија.
Београдски аутомеханичар Живота воли свој посао, а у њему не види ствари и бројке, већ искључиво људе. Жели да чује свачију причу, жели да сваком пружи шансу. Све занимљивости које доживљава биљежи у свом дневнику, огромној књизи званој “Купусара”.
Међутим, свијет око њега је суров, људи имају своје интересе које желе да остваре, па тако и Живота бива увучен у вртлог превара и искоришћавања.
На крају се у све разочара и схвата да ће ипак боље проћи уколико се, као његов комшија и конкурент Анђелко, према муштеријама односи строго пословно.
Аутомеханичар Живота доживљава разне згоде: неке су смијешне, неке тужне, неке откривају љепоту, а неке људску биједу. На крају се и сам запетља и покуша да се измијени, али људима који код њега долазе потребан је онакав какав јесте.
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