Протести ученика проширили се на Белгију: Ухапшено 16 особа

Аутор:АТВ редакција
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Протести ученика због услова у образовању проширили су се са Француске на Белгију гдје су демонстрације прерасле у вандализам, пожаре и хапшења у региону Лијежа.
Више стотина ученика окупило се испред школа широм Лијежа, гдје су блокирали улазе и марширали кроз град. Продавнице у центру града остале су затворене из предострожности, а демонстранти су покушали да оштете прозоре на Институту Сен-Мишел.
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Локални медији пишу да је полиција ухапсила 16 особа.
Код појединих демонстраната пронађене су стаклене флаше и тканина што је могло да се искористи за припрему Молотовљевих коктела, иако нису пронађене запаљиве супстанце.
Ватрогасне службе реаговале су због запаљених скутера у оближњим мјестима Ерстал и Шене.
Немири су услиједили након вишедневних протеста ученика широм Француске, гдје су демонстрације почеле средином септембра због недостатка просвјетних радника, претрпаних учионица, дотрајалих зграда и дужине часова.
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Ученици у Белгији су изнијели сличне проблеме док су и против локалних реформи образовања, већих трошкова јавног превоза и раста школарина.
(Срна)
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