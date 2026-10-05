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Протести ученика проширили се на Белгију: Ухапшено 16 особа

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05.10.2026 22:39

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Студенти бјеже од сузавца током протеста због недовољно опремљених школа у Лиону, у Француској, у петак, 2. октобра 2026. године.
Фото: Таnjug/AP Photo/Laurent Cipriani

Протести ученика због услова у образовању проширили су се са Француске на Белгију гдје су демонстрације прерасле у вандализам, пожаре и хапшења у региону Лијежа.

Више стотина ученика окупило се испред школа широм Лијежа, гдје су блокирали улазе и марширали кроз град. Продавнице у центру града остале су затворене из предострожности, а демонстранти су покушали да оштете прозоре на Институту Сен-Мишел.

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Локални медији пишу да је полиција ухапсила 16 особа.

Код појединих демонстраната пронађене су стаклене флаше и тканина што је могло да се искористи за припрему Молотовљевих коктела, иако нису пронађене запаљиве супстанце.

Ватрогасне службе реаговале су због запаљених скутера у оближњим мјестима Ерстал и Шене.

Немири су услиједили након вишедневних протеста ученика широм Француске, гдје су демонстрације почеле средином септембра због недостатка просвјетних радника, претрпаних учионица, дотрајалих зграда и дужине часова.

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Ученици у Белгији су изнијели сличне проблеме док су и против локалних реформи образовања, већих трошкова јавног превоза и раста школарина.

(Срна)

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Тагови :

Француска

Белгија

Протести

ученици

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