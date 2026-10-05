Logo

Група малољетника опљачкала дијете, пријетили му оштрим предметом

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
05.10.2026 22:31

Коментари:

0
Група малољетника опљачкала дијете, пријетили му оштрим предметом
Фото: Envato/travelarium

Шесторица малољетника из Скопља ухапшена су након што су, како се сумња, опљачкали једно дијете, при чему је један од њих дјетету пријетио оштрим предметом, а потом покушали да опљачкају још једно дијете.

Инцидент се догодио у недјељу увече, око 22 часа, на подручју Центра у Скопљу. Полиција је привела шест малољетника, а сумња се да су од једног дјетета уз претњу узели новац. Током разбојништва један од осумњичених наводно је користио оштар предмет.

Након тога, група је, према наводима полиције, покушала да опљачка још једно дијете, али у томе није успјела, преноси Слободен печат.

Вријеме, пут Траписти

Друштво

Најављене јаке млазне струје, повезују се са МЈО фазама

Из Министарства унутрашњих послова Сјеверне Македоније саопштено је да ће, након комплетирања случаја, против малољетника бити поднијете кривичне пријаве због сумње да су починили кривична дјела разбојништва и покушаја разбојништва.

Случај су преузеле полицијске јединице Центар и Бит Пазар у оквиру скопске полицијске управе.

(Телеграф.рс)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Сјеверна Македонија

Пљачка

малољетници

Полиција

Коментари (0)

Прочитајте више

Новац

Србија

Расте минимална плата у Србији

1 ч

0
Утврђено да нема бомбе: Авион ''Ер Србије'' полетио за Београд

Регион

Утврђено да нема бомбе: Авион ''Ер Србије'' полетио за Београд

1 ч

0
Избио пожар на једином француском носачу авиона

Свијет

Избио пожар на једином француском носачу авиона

1 ч

0
Ротација на полицијском аутомобилу полиције Србије

Србија

Аутомобил слетио са пута и преврнуо се: Један младић погинуо, другом се боре за живот

1 ч

0

Више из рубрике

Утврђено да нема бомбе: Авион ''Ер Србије'' полетио за Београд

Регион

Утврђено да нема бомбе: Авион ''Ер Србије'' полетио за Београд

1 ч

0
Доктор је највиши академски степен. Добија се преко независних истраживања и не захтијева структурисан ток рада било које врсте.

Регион

Доктор Дарко одбијен на 3 конкурса, па започео штрајк глађу: Већ 5 дана чека одговор

1 ч

0
Алкохол пиво

Регион

Дјетету из Србице послужили алкохол, оно завршило у болници

3 ч

0
Алкохол пиво

Регион

Малољетнику послужили алкохол, па завршио у болници

3 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

22

56

Додик послао јасну поруку појединим амбасадорима након избора

22

55

Зашто је добро појести банану пола сата прије спавања?

22

52

Марко страдао у слијетању аута: Ово је младић погинуо у језивој несрећи

22

45

Пет умрлих од оспица, више од хиљаду заражених

22

39

Протести ученика проширили се на Белгију: Ухапшено 16 особа

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима