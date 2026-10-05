Група малољетника опљачкала дијете, пријетили му оштрим предметом

Аутор:АТВ редакција
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Шесторица малољетника из Скопља ухапшена су након што су, како се сумња, опљачкали једно дијете, при чему је један од њих дјетету пријетио оштрим предметом, а потом покушали да опљачкају још једно дијете.
Инцидент се догодио у недјељу увече, око 22 часа, на подручју Центра у Скопљу. Полиција је привела шест малољетника, а сумња се да су од једног дјетета уз претњу узели новац. Током разбојништва један од осумњичених наводно је користио оштар предмет.
Након тога, група је, према наводима полиције, покушала да опљачка још једно дијете, али у томе није успјела, преноси Слободен печат.
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Из Министарства унутрашњих послова Сјеверне Македоније саопштено је да ће, након комплетирања случаја, против малољетника бити поднијете кривичне пријаве због сумње да су починили кривична дјела разбојништва и покушаја разбојништва.
Случај су преузеле полицијске јединице Центар и Бит Пазар у оквиру скопске полицијске управе.
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