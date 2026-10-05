Доктор Дарко одбијен на 3 конкурса, па започео штрајк глађу: Већ 5 дана чека одговор

Аутор:АТВ редакција
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Доктор Дарко Василевски већ пет дана штрајкује глађу испред Деканата Медицинског факултета у Скопљу, након што је, како тврди, на три конкурса за запослење одбијен без образложења. Наводи и да је током више разговора за посао чињеница да има 45 година коментарисана као „негативна“ околност.
Током пет дана штрајка нико из Владе, ниједан министар, нити било ко из Деканата Медицинског факултета није га посјетио, осим једног запосленог из Деканата који му доноси воду.
„Викенд ми је прошао стабилно. Имао сам доста посјета познатих и непознатих људи, породице и пријатеља који су ми правили друштво. Мој ентузијазам расте због подршке коју свакодневно добијам, посебно од људи које не познајем“, рекао је Василевски.
На питање због чега га Удружење приватних приправника није подржало, Василевски је казао да је од организације која се представља као невладина, неполитичка и као удружење које окупља љекаре очекивао да га контактира прије него што изнесе било какве информације о њему.
„Они су изнијели моје личне податке који немају никакве везе са овим што се дешава, нити са разлозима због којих сам овдје, тако да искрено не бих то више коментарисао. А то се видјело и по реакцијама јавности, која је оцијенила да нису били у праву у ономе што су изјавили. Иначе, и они су штрајковали прије неколико година и имали су подршку свих“, рекао је Василевски за „Слободен печат“.
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Василевски је против Медицинског факултета поднио жалбу Комисији за превенцију и заштиту од дискриминације.
Са Медицинског факултета негирају да су Василевског ставили у неповољан положај и наводе да су изабрани кандидати имали бољи просјек и да су се боље показали на интервјуу.
Међутим, Василевски је у интервјуу за „Слободен печат“ навео да је разговор за посао био формалан и да није било питања која су се односила на стручни дио посла.
Он такође сумња да је међу изабраним кандидатима и особа блиска бившем функционеру у области здравства.
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