Ухапшен мушкарац: Рекао да је у авиону "Ер Србија" бомба и да се "не шали"

Аутор:АТВ редакција
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Седамдесетпетогодишњи мушкарац ухапшен је након што је особљу у авиону "Ер Србија" на аеродрому у Сплиту рекао да је у летјелици бомба и да се не шали, саопштила је сплитска полиција.
Све се одиграло прије полијетања авиона са сплитског аеродрома данас око 15.20 часова.
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Драма на лету за Београд, евакуисани путници
"Авион је испражњен и биће поновно прегледан прије полијетања, а обавиће се и поновни преглед путника и пртљаге", навели су из сплитско-далматинске полицијске управе.
Хрватски медији јавили су раније да је авион "Ер Србија" који је из Сплита требало да полети за Београд евакуисан због пријетње бомбом, а да је један мушкарац ухапшен.
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