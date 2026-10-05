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Ухапшен мушкарац: Рекао да је у авиону "Ер Србија" бомба и да се "не шали"

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05.10.2026 17:49

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Ухапшен мушкарац: Рекао да је у авиону "Ер Србија" бомба и да се "не шали"

Седамдесетпетогодишњи мушкарац ухапшен је након што је особљу у авиону "Ер Србија" на аеродрому у Сплиту рекао да је у летјелици бомба и да се не шали, саопштила је сплитска полиција.

Све се одиграло прије полијетања авиона са сплитског аеродрома данас око 15.20 часова.

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"Авион је испражњен и биће поновно прегледан прије полијетања, а обавиће се и поновни преглед путника и пртљаге", навели су из сплитско-далматинске полицијске управе.

Хрватски медији јавили су раније да је авион "Ер Србија" који је из Сплита требало да полети за Београд евакуисан због пријетње бомбом, а да је један мушкарац ухапшен.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Ер Србија

авион

Сплит

Бомба

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