"Највеће изненађење за опозицију јесте велика побједа СНСД-а у Бањалуци"

Аутор:АТВ редакција
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Било је очекивано да ће за српског члана Предсједништва убједљиво побиједити Жељка Цвијановић. У најоптимистичнијим прогнозама није се очекивала оволика побједа Саве Минића, рекла је Нина Сајић, професор међународних односа и безбједности Факултета политичких наука Универзитета у Бањалуци.
"Мислим да је за српског члана Предсједништва било очекивано да ће Жељка Цвијановић да убједљиво побиједи. Чак и покушај да се оправда пораз друга два кандидата, и када збројите њихове гласове, чак и да је био један кандидат опозиције, Цвијановић би свакако побиједила", каже Сајић.
Према њеним ријечима, Жељка Цвијановић је у вођењу политике Републике Српске , показала велику озбиљност као и да је у задње четити године успјела одбранити Републику Српску.
"Цвијановић је, то говоре ови гласови, успјела да покаже мудрост и зрелост да Републику Српску води у врло изазовним временима, не само на унутрашњем плану него и на међународном плану", каже Сајић.
Како наводи још једна побједа која је била очекивана јесте побједа Саве Минића за предсједника Републике Српске.
"И у најоптимистичнијим прогнозама није се очекивала оволика побједа Саве Минића. Саво Минић није дошао преко ноћи, то је особа које је имала своју каријеру од адвоката, начелника Општине Шамац, министра пољопривреде и био је предсједник Владе Републике Српске у врло изазовним временима. Успио је да пронађе начин како да изађемо из ситуације која нам се наметала тим одлукама Уставног суда, високог представника и он је пронашао начин да се прилагоди датим околностима", појашњава Сајић.
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Ипак, највеће изненађење за опозицију на изборима јесте велика побједа СНСД-а у Бањалуци. Иако је Бањалука годинама била бастион градоначелника Драшка Станивуковића, политике које водио показале су да тај бастион ипак и није толико чврст, додаје Сајић.
"СНСД је показао да може да очува Републику Српску", рекла је Сајић.
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