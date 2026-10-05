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"Највеће изненађење за опозицију јесте велика побједа СНСД-а у Бањалуци"

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05.10.2026 18:30

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Нина Сајић
Фото: ATV

Било је очекивано да ће за српског члана Предсједништва убједљиво побиједити Жељка Цвијановић. У најоптимистичнијим прогнозама није се очекивала оволика побједа Саве Минића, рекла је Нина Сајић, професор међународних односа и безбједности Факултета политичких наука Универзитета у Бањалуци.

"Мислим да је за српског члана Предсједништва било очекивано да ће Жељка Цвијановић да убједљиво побиједи. Чак и покушај да се оправда пораз друга два кандидата, и када збројите њихове гласове, чак и да је био један кандидат опозиције, Цвијановић би свакако побиједила", каже Сајић.

Према њеним ријечима, Жељка Цвијановић је у вођењу политике Републике Српске , показала велику озбиљност као и да је у задње четити године успјела одбранити Републику Српску.

"Цвијановић је, то говоре ови гласови, успјела да покаже мудрост и зрелост да Републику Српску води у врло изазовним временима, не само на унутрашњем плану него и на међународном плану", каже Сајић.

Побједа Саве Минића

Како наводи још једна побједа која је била очекивана јесте побједа Саве Минића за предсједника Републике Српске.

"И у најоптимистичнијим прогнозама није се очекивала оволика побједа Саве Минића. Саво Минић није дошао преко ноћи, то је особа које је имала своју каријеру од адвоката, начелника Општине Шамац, министра пољопривреде и био је предсједник Владе Републике Српске у врло изазовним временима. Успио је да пронађе начин како да изађемо из ситуације која нам се наметала тим одлукама Уставног суда, високог представника и он је пронашао начин да се прилагоди датим околностима", појашњава Сајић.

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Ипак, највеће изненађење за опозицију на изборима јесте велика побједа СНСД-а у Бањалуци. Иако је Бањалука годинама била бастион градоначелника Драшка Станивуковића, политике које водио показале су да тај бастион ипак и није толико чврст, додаје Сајић.

"СНСД је показао да може да очува Републику Српску", рекла је Сајић.

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Тагови :

Република Српска

Нина Сајић

Избори 2026

Саво Минић

Жељка Цвијановић

Бања Лука

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