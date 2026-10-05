Колико су партије добиле мандата: Најубједљивија побједа СНСД, СДС изгубио титулу

Аутор:АТВ редакција
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СНСД је увјерљиво најјача партија у НСРС са 34 мандата које би требало да добију. ПСС ће имати 12, а СДС 11.
Према посљедњим подацима ЦИК-а, СНСД је освојио 194.871 глас што ће им донијети 27 директних мандата. Поредећи са прошлим изборима, СНСД је освојио 2022. године 27 мандата и уз два мандата са компензације имали су 29.
Када је у питању ПСС, Драшко Станивуковић каже да је остварен одличан резултат. Ипак, слика није једноставна. ПСС је по ријечима Драшка Станивуковића нова организација која постоји само годину дана. Што и није у потпуности тачно. Истина је да је ПСС основан прошле године, међутим, странке које чине ПСС постоје далеко дуже. Тако да је у тој политичкој заједници главни носилац ПДП.
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Некадашња странка Младена Иванића на прошлим изборима освојила је 65.861 глас, чиме су добили осам мандата. Шест је било редовних, а два компензациона. Ове године, број гласова повећали су за 5.000, али више не причамо о ПДП-у него о скупу више странака. Тако је нпр. само Дејан Којић, некадашњи члан ДЕМОС-а, а сада дио ПСС-а, донио овој политичкој организацији 3.000 гласова. Ту су такође и Игор Радојичић са покретом "Својим путем", као и Маја Драгојевић Стојић, доскорашња перјаница СДС-а у Приједору која је напустила странку и приступила Драшку Станивуковићу.
Са 12 мандата колико ПСС може очекивати у НСРС постаће друга најјача опција, међутим, снага ПДП-а и читаве организације налази се у слободном паду.
СДС је наставио са гашењем на политичкој сцени. Можда груба ријеч, али о државотворној странци од сада се говори као о трећој политичкој опцији у Републици Српској. На прошлим изборима СДС је имао 13 мандата и 95.640 гласа. Ове године, уз изборне полуге попут кандидатура за обје инокосне функције Бранка Блануше и Маринка Божовића, СДС је освојио 60.661 глас, што је пад за 35.000 гласова.
СДС ће са 11 посланика обиљежити најгори резултат у историји странке.
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Када су у питању друге политичке опције, ДНС и НПС би заједно требало да имају пет народних посланика. Извјестан је пад и код њих. Појединачне странке су у прошлом сазиву имале седам посланика. ДНС је имао четири, а НПС три. Са пет посланика у НСРС и 27.768 гласова, ова коалиција је четврта по снази у НСРС.
Пад фактурише и СП-ДЕМОС. Са преко 70.000 гласова на прошлим изборима странке Петра Ђокића и Недељка Чубриловића имале су 10 посланика. Ове године имаће требало би да их имају пет.
Уједињена Српска Ненада Стевандића изгубила је гласове, али повећала је број посланика. Са освојена четири директна мандата добиће један компензациони чиме ће поправити стање у односу на прошлу годину, али ће зато и они фактурисати пад од неколико хиљада гласова.
СПС Горана Селака поправио је изборни резултат у односу на 2022. годину. Са више од 3.000 гласова разлике у односу на претходне изборе, СПС ће имати четири посланика, што је један више него у 11. сазиву НСРС.
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На крају, највеће изненађење на изборима претворило се у негативну причу. Листа за правду и ред ће имати четири посланика, као и претходне године. Међутим, ове године и они су искористили изборну полугу у виду кандидатуре за највишу функцију што у теорији носи више гласова и за само листу за НСРС. Небојша Вукановић као кандидат за Предсједништва БиХ није направио добар резултат, што се одразило и на саму листу.
Они би у 12. сазиву НСРС тербало да имају три директна мандата, уз један компензациони. Оно што је важно нагласити је да Листа за правду и ред на ове изборе није у потпуности излазила самостално, јер су били у коалицији са ПДП Републике Српске Игора Црнатка. Иако маргинална политичка организација, Црнадак је успио да задржи своје бирачко тијело у Бањалуци, а његов мандат тешко је гледати и као мандат Листе за правду и ред. Тако да би суштински, Листа за правду и ред требало да остане са послаником мање, али ће уз Игора Црнатка задржати клуб у НСРС.
У Народну скупштину, из Изборне јединице 6, би требало да уђе и Славенко Ристић, лидер РСС.
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