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Дисквалификован Медведев: Ударио навијача, Ђоковић у финалу

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05.10.2026 16:09

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Дисквалификован Медведев: Ударио навијача, Ђоковић у финалу
Фото: Tanjug/AP/Achmad Ibrahim

Новак Ђоковић је у финалу Пекинга након што је током сервиса за меч Данил Медведев ударио навијача лоптицом због чега је дисквалификован.

Ђоковић је водио у сетовима и у другом сету сервирао је за меч. Инцидент се догодио при резултату 15:15. Послије изгубљеног поена, Медведев је набио лоптицу у публику и погодио навијача у главу. Навијач је драматично испраћен са трибина, а Медведев је дисквалификован.

асд

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Тагови :

Данил Медведев

пекинг

Новак Ђоковић

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