Дисквалификован Медведев: Ударио навијача, Ђоковић у финалу

Аутор:АТВ редакција
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Новак Ђоковић је у финалу Пекинга након што је током сервиса за меч Данил Медведев ударио навијача лоптицом због чега је дисквалификован.
Ђоковић је водио у сетовима и у другом сету сервирао је за меч. Инцидент се догодио при резултату 15:15. Послије изгубљеног поена, Медведев је набио лоптицу у публику и погодио навијача у главу. Навијач је драматично испраћен са трибина, а Медведев је дисквалификован.
Daniil Medvedev was defaulted after hitting a fan in the face with a tennis ball https://t.co/dMHODzxbkc— Barstool Tennis (@StoolTennis) October 5, 2026
асд
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