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Ово је идеална тежина за вашу висину и године

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05.10.2026 16:42

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Крупни план женских стопа на ружичастој ваги, са фокусом на контролу тјелесне тежине.
Фото: SHVETS production/Pexels

Идеална тежина није само ствар изгледа, она показује и какво вам је здравље. Већина нас се годинама ослања на старе прорачуне, а ова рачуница без грешке одређује колико би килограма требало да имате у односу на висину и године.

Погледајте гдје се налазите на скали и да ли је вријеме за озбиљне промјене у животним навикама.

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Идеална тежина: Рачуница која не промашује

Јесте ли се некад питали колика је ваша идеална тежина и колико би требало да имате килограма према својој висини и годинама?

Многима је прва асоцијација индекс тјелесне масе (BMI), али стручњаци упозоравају да је он само груб показатељ. Рачуна се тако што се килограми подијеле квадратом висине, а вриједности испод 18,5 значе потхрањеност, док оне преко 40 значе тешку гојазност.

Ипак, BMI не даје цијелу слику јер не узима у обзир грађу тијела и старост, па се знатно прецизнијом показује Крефова формула.

За разлику од уобичајених метода, она у рачун укључује и специфичну структуру вашег тијела. Тако добијате јасан циљ којем треба да тежите кроз исхрану или вјежбање да бисте постигли савршену линију.

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Крефова формула препознаје 3 типа тијела

  • - људи просјечне грађе
  • - људи средње грађе
  • - људи ситне грађе

Како се рачуна просјечна грађа

((висина у центиметрима – 100) + (старост / 10)) x 0,9

Примјер:

Имате 1,65 метара и 30 година. Ваша рачуница ((165-100) + (30/10)) x 0,9 = 61,2 килограма, и то је ваша идеална тежина.

Како се рачуна средња грађа

((висина у центиметрима – 100) + (старост / 10)) x 0,9 x 1,1

Примјер: имате 1,65 метара и 30 година.

Рачуница изгледа овако: ((165-100) + (30/10)) x 0,9 x 1,1 = 67,32 килограма, што је ваша идеална килажа.

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Како се рачуна ситна грађа

((висина у центиметрима – 100) + (старост / 10)) x 0,9 x 0,9

Примјер: Имате 1,65 метара и 30 година.

Значи: ((165-100) + (30/10)) x 0,9 x 0,9 = 55,08 килограма, и то је ваша идеална тежина.

Обим струка открива више од ваге

Колико сте заиста фит, показује и обично мјерење обима стомака. Ако је обим вашег струка једнак половини висине или мањи, масноћа је у границама нормале, а све изнад тог броја говори о накупљеној масти која може да угрози здравље.

Вишак килограма се види и на први поглед, јер струк шири од бокова јасно указује на гојазност. За тачнији увид израчунајте однос струка и кукова: измјерите обим струка на најширем мјесту (обично изнад пупка) и подијелите га обимом кукова измјереним на њиховом најширем дијелу.

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Према извјештају Свјетске здравствене организације (СЗО), гојазност се дефинише као резултат већи од 0,9 код мушкараца и већи од 0,85 код жена.

(Глас Српске)

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Тагови :

тјелесна тежина

висина

здравље

вишак килограма

Како скинути килограме

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