Ово је идеална тежина за вашу висину и године

Аутор:АТВ редакција
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Идеална тежина није само ствар изгледа, она показује и какво вам је здравље. Већина нас се годинама ослања на старе прорачуне, а ова рачуница без грешке одређује колико би килограма требало да имате у односу на висину и године.
Погледајте гдје се налазите на скали и да ли је вријеме за озбиљне промјене у животним навикама.
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Јесте ли се некад питали колика је ваша идеална тежина и колико би требало да имате килограма према својој висини и годинама?
Многима је прва асоцијација индекс тјелесне масе (BMI), али стручњаци упозоравају да је он само груб показатељ. Рачуна се тако што се килограми подијеле квадратом висине, а вриједности испод 18,5 значе потхрањеност, док оне преко 40 значе тешку гојазност.
Ипак, BMI не даје цијелу слику јер не узима у обзир грађу тијела и старост, па се знатно прецизнијом показује Крефова формула.
За разлику од уобичајених метода, она у рачун укључује и специфичну структуру вашег тијела. Тако добијате јасан циљ којем треба да тежите кроз исхрану или вјежбање да бисте постигли савршену линију.
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Крефова формула препознаје 3 типа тијела
((висина у центиметрима – 100) + (старост / 10)) x 0,9
Примјер:
Имате 1,65 метара и 30 година. Ваша рачуница ((165-100) + (30/10)) x 0,9 = 61,2 килограма, и то је ваша идеална тежина.
((висина у центиметрима – 100) + (старост / 10)) x 0,9 x 1,1
Примјер: имате 1,65 метара и 30 година.
Рачуница изгледа овако: ((165-100) + (30/10)) x 0,9 x 1,1 = 67,32 килограма, што је ваша идеална килажа.
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((висина у центиметрима – 100) + (старост / 10)) x 0,9 x 0,9
Примјер: Имате 1,65 метара и 30 година.
Значи: ((165-100) + (30/10)) x 0,9 x 0,9 = 55,08 килограма, и то је ваша идеална тежина.
Колико сте заиста фит, показује и обично мјерење обима стомака. Ако је обим вашег струка једнак половини висине или мањи, масноћа је у границама нормале, а све изнад тог броја говори о накупљеној масти која може да угрози здравље.
Вишак килограма се види и на први поглед, јер струк шири од бокова јасно указује на гојазност. За тачнији увид израчунајте однос струка и кукова: измјерите обим струка на најширем мјесту (обично изнад пупка) и подијелите га обимом кукова измјереним на њиховом најширем дијелу.
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Према извјештају Свјетске здравствене организације (СЗО), гојазност се дефинише као резултат већи од 0,9 код мушкараца и већи од 0,85 код жена.
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