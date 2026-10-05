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Обуставља се примање вакцине против туберкулозе!

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05.10.2026 15:48

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Вакцина или цјепиво је биолошки препарат који садржи специфичне антигене или дијелове генетског материјала који се примјењују ради индуковања активног имунског одговора ради спречавања развоја болести.
Фото: pexels/Laura Beauty Designer | Brasil

У Хрватској се обуставља дистрибуција и примјена свих серија бе-се-же вакцине против тежих облика туберкулозе након што су пријављене сумње на озбиљну нуспојаву код дјеце, саопштила је данас Агенција за лијекове и медицинске производе.

Одлука о обустави вакцине донесена је након што је ове године Агенција добила четири пријаве у којима је наведено да се сумња на бактерију остеомијелитис након примјене те вакцине.

Ријеч је о вакцини произвођача "Бул био" из Софије која штити од тежих облика туберкулозе и дјетету се даје одмах након рођења или током првих мјесеци.

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Остеомијелитис је озбиљна и болна инфекција кости и коштане сржи коју најчешће изазивају бактерије.

Вакцине су примијењене у различитим здравственим установама, због чега је мања вјероватноћа да је ријеч о грешци приликом вакцинисања, преносе хрватски медији.

Вакцинисање се неће спроводити у породилиштима док истрага не буде завршена, а из Хрватског завода за јавно здравство су поручили да дјеца у Хрватској већ дуже вријеме имају веома низак ризик оболијевања од туберкулозе и да због привремене обуставе њихово здравље неће бити угрожено, преноси Срна.

Од 2005. до 2025. евидентирана је само једна пријава у којој се сумњало на исту нуспојаву у вези са бе-се-же вакцинама.

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Тагови :

Хрватска

Вакцина

туберкулоза

Дјеца

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