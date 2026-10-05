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Мушкарац погинуо у тешкој несрећи: Има и повријеђених

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05.10.2026 15:24

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Аутомобил полиције Црне Горе.

Педесетпетогодишњи мушкарац из Пљеваља погинуо је у понедјељак у саобраћајној несрећи која се догодила око 12.40 часова на ауто-путу "Принцеза Ксенија", у мјесту Пелев Бријег.

У удесу су, према тренутно доступним информацијама, учествовала два возила. У несрећи је страдао 55-годишњи мушкарац, док је његов сапутник задобио лакше тјелесне повреде, преносе Вијести.

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Саобраћај на овој дионици ауто-пута тренутно је обустављен, а увиђај је у току.

Више информација о околностима несреће биће познато након завршетка увиђаја.

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Тагови :

Црна Гора

Подгорица

Саобраћајна несрећа

погинуо мушкарац

увиђај

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