Мушкарац погинуо у тешкој несрећи: Има и повријеђених

Аутор:АТВ редакција
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Педесетпетогодишњи мушкарац из Пљеваља погинуо је у понедјељак у саобраћајној несрећи која се догодила око 12.40 часова на ауто-путу "Принцеза Ксенија", у мјесту Пелев Бријег.
У удесу су, према тренутно доступним информацијама, учествовала два возила. У несрећи је страдао 55-годишњи мушкарац, док је његов сапутник задобио лакше тјелесне повреде, преносе Вијести.
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Саобраћај на овој дионици ауто-пута тренутно је обустављен, а увиђај је у току.
Више информација о околностима несреће биће познато након завршетка увиђаја.
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