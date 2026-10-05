Албански демонстранти покушали да уђу у зграду скупштине тзв. Косова

Аутор:АТВ редакција
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Албански демонстранти прескочили су данас заштитне ограде и покушали да упадну у скупштину привремених институција у Приштини, разбили су прозоре на неким канцеларијама, а користили су и пиротехнику.
Демонстранти су користили и пиротехничка средства у близини зграде скупштине током пленарне сједнице на којој је прва тачка дневног реда био нацрт закона о измјенама и допунама закона о Специјализованим вијећима.
Овај закон предвиђа да максималне казне у процесима пред тим судом могу да износе 15 година.
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Током гласања за нацрт, који је усвојен гласовима 91 посланика, дошло је до сукоба демонстраната и приштинске полиције, преноси Косово онлајн.
Група демонстраната данима протестује због пресуде вођама терористичке ОВК, које је суд у Хагу осудио на укупно 81 годину због ратних злочина.
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