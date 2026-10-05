Шокиран сам: Прве ријечи Ђоковића након дисквалификације Медведева

Аутор:АТВ редакција
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Најбољи тенисер свих времена, понос читаве Србије, наш Новак Ђоковић поново је исписао историју тениса.
Он је успио да се пласира у финале турнира у Пекингу, пошто је побиједио Данила Медведева, који је дисквалификован при резултату 1:0 (7:5), док је у другом сету Рус дисквалификован при резултату 5:3 за Новака.
Данил Медведев је направио једну изузетну глупост, пошто је у тренутку бијеса ударио лоптицу ка публици.
Он је нехотице погодио једног навијача у око, који је одмах почео да се превија од болова и супервизор није могао да уради ништа сем да дисквалификује Данила Медведева.
Тенис
Дисквалификован Медведев: Ударио навијача, Ђоковић у финалу
Новак Ђоковић је одмах пришао Русу, пошто је и Србин својевремено дисквалификован са УС Опена због исте ствари, када је погодио линијског судију.
Одмах након меча, Новак Ђоковић је дао и кратку изјаву.
"Шокиран сам. Жао ми је због навијача и надам се да није повријеђен. Жао ми је због Данила такође, зато што знам како се осјећа послије дисквалификације у мечу због овога. Био сам дисквалификован на УС Опену 2020. године. Био сам на три поена до побједе, невјероватна борба данас", кратко је поручио Новак Ђоковић.
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