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Шокиран сам: Прве ријечи Ђоковића након дисквалификације Медведева

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05.10.2026 17:06

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Шокиран сам: Прве ријечи Ђоковића након дисквалификације Медведева
Фото: Tanjug / AP / Achmad Ibrahim

Најбољи тенисер свих времена, понос читаве Србије, наш Новак Ђоковић поново је исписао историју тениса.

Он је успио да се пласира у финале турнира у Пекингу, пошто је побиједио Данила Медведева, који је дисквалификован при резултату 1:0 (7:5), док је у другом сету Рус дисквалификован при резултату 5:3 за Новака.

Данил Медведев је направио једну изузетну глупост, пошто је у тренутку бијеса ударио лоптицу ка публици.

Он је нехотице погодио једног навијача у око, који је одмах почео да се превија од болова и супервизор није могао да уради ништа сем да дисквалификује Данила Медведева.

Данил Медведев

Тенис

Дисквалификован Медведев: Ударио навијача, Ђоковић у финалу

Новак Ђоковић је одмах пришао Русу, пошто је и Србин својевремено дисквалификован са УС Опена због исте ствари, када је погодио линијског судију.

Одмах након меча, Новак Ђоковић је дао и кратку изјаву.

"Шокиран сам. Жао ми је због навијача и надам се да није повријеђен. Жао ми је због Данила такође, зато што знам како се осјећа послије дисквалификације у мечу због овога. Био сам дисквалификован на УС Опену 2020. године. Био сам на три поена до побједе, невјероватна борба данас", кратко је поручио Новак Ђоковић.

(Телеграф)

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Тагови :

Новак Ђоковић

Данил Медведев

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