Усвојили петоро дјеце, па их претворили у робове: На суђењу испливали најјезивији детаљи

Аутор:АТВ редакција
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Петоро дјеце афроамеричког поријекла коју су усвојитељи присиљавали да трпе злостављање и држали их у условима налик ропству добиће огромну новчану накнаду, преноси Дејли Мејл.
Дјеца, коју су својевремено усвојили Жан Кеј Вајтфезер (63) и Доналд Лантс (64), добила су нагодбу вриједну 4,4 милиона долара од државе Западна Вирџинија, због начина на који је Служба за заштиту дјеце поступала по вишеструким пријавама о њиховој угрожености.
Новац ће бити расподељен дјеци путем фонда и користиће се за њихов опоравак, будући да се неколико њих и даље суочава са озбиљним посљедицама трауме изазване злостављањем.
"То значи да ће ова дјеца добити прилику да буду дјеца. Одузели су им невиност и дјетињство људи који су им били родитељи, а заправо су били монструми", рекао је адвокат Данте ди Трапано, који их је заступао.
Исплаћени износ представља максималну накнаду коју је свако дијете могло да добије у складу са ограничењима државе, а нагодбу је исплатио Одбор за управљање ризицима Западне Вирџиније.
Нагодба је услиједила више од годину дана након што су Вајтфезер и Лантс осуђени на вишедеценијске затворске казне због поступања према дјеци.
Вајтфезер тренутно служи казну од 215 година затвора, а право на условни отпуст стећи ће тек након најмање 40 година.
Лантс је осуђен на 160 година затвора, уз обавезних најмање 30 година иза решетака прије него што буде могао да затражи условни отпуст. Обоје су такође обавезани да деци исплате укупно 280.000 долара на име одштете.
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Дјецу је полиција пронашла у октобру 2023. године закључану у шупи поред куће брачног пара у Сисонвилу. У шупи није било свјетла, хране ни текуће воде, а простор је био под надзором камере.
Вајтфезер је тврдила да дјеца нису била заточена против своје воље и да је шупа служила као "тинејџерски клуб". Међутим, детективи су утврдили да су дјеца била закључана споља.
Након што су власти пронашле троје старије дјеце закључане у шупи, откриле су и деветогодишњу дјевојчицу закључану у главној кући. Дјеца су имала јак непријатан мирис, носила су прљаву одећу и имала ранице на стопалима.
Касније је откривено да су комшије пријављивале Служби за заштиту дјеце оно што су примећивале у кући, али на њихове пријаве углавном није било одговора.
Комшиница Џојс Бејли свједочила је на суду да је видјела Лантса како тјера дјецу да носе тежак материјал за ограду, канте воде и боце са пропаном по дворишту. Према њеним ријечима, деца су била толико исцрпљена од рада да најстарији дечак у једном тренутку готово није могао да хода.
Током суђења представљене су и расистичке текстуалне поруке. Најстарије дете, које сада има 18 година, сведочило је да су је усвојитељи терали да копа рукама, хранили њу и браћу и сестре углавном сендвичима са путером од кикирикија и приморавали их да за обављање нужде користе канту.
Рекла је и да усвојитељи нису желели да једу са истих тањира као деца и да су је називали "прљавом".
Упркос тим наводима, Служба за заштиту дјеце није могла да пружи документацију која би показала да су њени службеници разговарали са дјецом, навео је адвокат ди Трапано у тужби против државе.
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Према свједочењима на суђењу, служба је породици само оставила поруку на вратима. Када су службеници коначно разговарали са децом, Лантс и Вајтфезер су се налазили довољно близу да могу да чују разговор.
"Било је много позива комшија, а мислим да је обављена само једна посета тој кући. Требало их је бити много више", рекао је адвокат ди Трапано.
Он тврди да је "цијели систем покварен" и да је потребно промијенити начин на који се поступа са пријавама о угрожавању дјеце, укључујући обуку запослених, начин обављања разговора и документовање случајева.
Портпарол гувернера Западне Вирџиније Патрика Морисија, Ларс Далсејд, рекао је да је запослени који је обавио разговор са дјецом отпуштен за вријеме претходне администрације.
Додао је да је садашња администрација спровела промјене како би ојачала систем заштите дјеце, укључујући реорганизацију руководства, јаснија правила и додатну обуку запослених.
Дјеца су у међувремену смјештена у нове усвојитељске породице. Двоје њихових нових усвојитеља говорило је на суду о томе како сада изгледа њихов живот. Једна је описала одласке на плажу, у забавне паркове и музеје.
"Било је невјероватно искуство за мене као адвоката да видим да ова дјеца сада имају нешто због чега могу да буду срећна", рекао је диТрапано.
Адвокат ди Трапано и његова канцеларија сада планирају да поднесу још једну тужбу, овог пута против Одјељења за социјалне службе савезне државе Вашингтон.
Они тврде да је та институција одобрила да Вајтфезер и Лантс преселе дјецу из Вашингтона у Западну Вирџинију упркос ранијим пријавама за злостављање дјеце.
У Вашингтону не постоји горња граница накнаде штете, па би дјеца, уколико буду успјешна у том поступку, могла да добију додатну одштету.
Државни посланик Холис Луис најавио је и да ће предложити закон под називом Закон о спрјечавању заточеништва дјеце, којим би породице које се досељавају у Западну Вирџинију и планирају да школују дјецу код куће морале да обавесте Одјељење за социјалне службе.
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Луис је додао да верује да се Вајтфезер и Лантс нису доселили у Западну Вирџинију због љепоте или економије државе, већ зато што су вјеровали да ће тамо моћи да поступају према дјеци уз мало надзора.
Истакао је да родитељи треба да имају могућност да бирају начин образовања дјеце, али и да морају постојати разумне мјере које спречавају да такве могућности буду искоришћене за злостављање.
Луис је поручио да треба одати признање становницима Сисонвила који су наставили да пријављују случај Служби за заштиту дјеце и полицији, пише Дејли Мејл.
"Заједница је заправо била та која је подигла узбуну. Да није било њиховог труда, та дјеца би можда и даље била поробљена и злостављана, или би се догодило нешто још горе", рекао је.
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