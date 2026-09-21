"Опростио сам јој што је убила наше троје дјеце": Бивши муж Линдзи Кленси све шокирао

Аутор:АТВ редакција
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Патрик Кленси, бивши супруг америчке мајке оптужене за убиство њихово троје дјеце, рекао је да би га "заувијек изједала бол изнутра" да јој није опростио то што је учинила!
У интервјуу за ЦБС Патрик Кленси рекао је и да је учинио најбоље што је могао док се његова тадашња супруга Линдзи Кленси борила са менталним проблемима током мјесеци који су претходили дану када је задавила њихову дјецу.
Линдзи није оспоравала да их је убила, али су њени адвокати тврдили да не би требало да буде правно одговорна јер је патила од тешке менталне болести, пренео је ББЦ.
Судија је раније овог мјесеца прогласио поништење суђења након што је порота саопштила да не може да донесе једногласну одлуку о томе да ли је крива за убиство.
Тужилаштво је тврдило да је 24. јануара 2023. године Кленси намјерно задавила сву своју дјецу - Кору, стару пет година, Досона, старог три године, и Калана, старог осам мјесеци, у њиховој кући у Дукзберију у Масачусетсу.
Кленси, која сада има 36 година, након тога је остала парализована пошто је скочила кроз прозор са другог спрата. Суђењу је присуствовала у инвалидским колицима.
Патрик Кленси је током суђења свједочио о погоршању менталног здравља своје бивше супруге након порођаја.
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Тим који је заступао Линдзи Кленси тврдио је да је она патила од постпорођајне психозе, ријетког стања код жена након порођаја које може изазвати манију, депресију или комбинацију оба стања.
"Нисам знао како да се носим са постпорођајном болешћу. Мислим да ментална болест има способност да на трагичан начин завара човјека", рекао је Патрик Кленси за ЦБС, америчког партнера ББЦ.
Управо због њеног менталног стања Патрик Кленси је касније одлучио да јој опрости.
"Видио сам наслове у којима је писало, знате, 'Мајка убица', 'Убица бебе', 'Чудовиште'. Ниједан од тих израза није био тачан", рекао је у интервјуу.
"Вјерујем да је њена ментална болест довела до тога. Зато сам говорио о томе. А када је ријеч о опроштају, такође сам осјећао да бих, да нисам успио да опростим, заувијек био изједан изнутра".
На питање да ли осјећа да је на неки начин заказао током периода који је претходио убиствима, одговорио је:
"Мислим да сам учинио најбоље што сам могао са оним што сам тада имао. И живим са посљедицама. Живим са њима сваког дана".
Суочавање са тугом током недјеља након трагедије постало је веома тешко, а признао је да је имао суицидалне мисли.
"Нисам мислио да ћу дочекати свој 35. рођендан. И било ми је потпуно свеједно", рекао је.
In the aftermath of the death of Patrick Clancy’s children, many found it inconceivable that he would forgive his wife, Lindsay Clancy.
On 60 Minutes, Patrick tells 60 Minutes that Lindsay never asked for his forgiveness after killing their three children.
“I think when it comes to forgiveness, I also felt that if I didn't get there, I would be eaten up inside forever,” he says.— 60 Minutes (@60Minutes) September 20, 2026
Током седмонедељног суђења, Патрик је на интернету био изложен великом броју увреда и оптужби да нешто прикрива.
Појављивале су се тврдње да је на неки начин био одговоран за убиства. Пошто је доспио у центар пажње јавности, таблоиди су фотографисали његова путовања и њега са новом супругом Рејчел Данис.
Овај 36-годишњак је рекао да је спекулација "дубоко штетна за наслијеђе моје дјеце. То је огромно одвлачење пажње од онога што је овде заиста важно, а то је перинатално ментално здравље".
Такође је било "болно видјети" то за њега лично.
"И то отежава излагање јавности и могуће је да неки од тих људи, након што виде лаж за лажју, почну да вјерују у то и то је оно што нам остаје", рекао је.
Lindsay Clancy's ex-husband explains why he forgave her over children's killings https://t.co/JMhJIjhvNh— BBC News (World) (@BBCWorld) September 21, 2026
Интензивна испитивање га је навело да се пресели из Даксберија у Њујорк у покушају да остане анониман. Сада оснива породицу са Данисом и радује се што ће својој будућој дјеци причати о њиховој браћи и сестрама.
"Мислим да се сваки родитељ може сложити, имате различите односе са својом дјецом, али сва су то ваша дјеца. И једва чекам да им испричам о њиховој браћи и сестрама".
Поништено суђење оставља случај нерешеним. Тужиоци нису рекли да ли ће тражити поновно суђење. Сљедеће рочиште заказано је за 29. септембар у Вишем суду у Плимуту у Масачусетсу.
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