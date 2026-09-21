Касне летови у Шкотској и Сјеверној Ирској

Аутор:АТВ редакција
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Летови у појединим дијеловима Велике Британије каснили су усљед "техничког проблема" у контролном центру ваздушног саобраћаја Државне службе за авио-саобраћај у Прествику у Шкотској.
Из НАТС-а су навели да су уведена ограничења у ваздушном саобраћају како би се управљало обимом саобраћаја док инжењери утврђују узрок проблема, што је утицало на аеродроме у Шкотској, Сјеверној Ирској и на сјеверу Енглеске.
"Аеродроми јужно од Манчестера углавном нису погођени, међутим, летови ка сјеверу и авиони који полијећу са шкотских аеродрома тренутно биљеже одређена кашњења", наводи се у саопштењу НАТС-а.
Агенција је саопштила да проблем није повезан са техничким кваром који се догодио раније овог мјесеца.
Прекид рада система 8. септембра довео је до отказивања више од 1.000 летова и великих поремећаја у саобраћају након што је софтверски проблем утицао на део система НАТС-а за обраду података о летовима, подсјећа портал "Баха", преноси Срна.
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