Пекинг и Вашингтон усвојили дијалог о вјештачкој интелигенцији

Аутор:АТВ редакција
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САД и Кина договориле су се да успоставе механизам за разматрање питања везаних за развој технологија вјештачке интелигенције, изјавио је амерички министар финансија Скот Бесент.
"Најважније је да се уопште почне са разговором, тако да смо успоставили дијалог о вјештачкој интелигенцији. Вјероватно ћемо се поново састати за два мјесеца", навео је Бесент у интервјуу за "Фајненшел тајмс".
Он је након састанка са потпредсједником Владе Кине Хе Лифенгом у Њујорку, уочи планиране посјете кинеског предсједника Си Ђинпинга Вашингтону касније ове седмице и његових разговора са америчким предсједником Доналдом Трампом, рекао да је циљ САД да управљају ризицима повезаним са развојем вјештачке интелигенције, посебно у погледу њених неконтролисаних агената и кибернетичких пријетњи коју представљају "недржавни актери".
"Вашингтон је забринут и због потенцијалне употребе вјештачке интелигенције за стварање биолошког оружја", истакао је Бесент.
Неименовани високорангирани амерички званичник рекао је да је Кина више усредсређена на контролу саме технологије вјештачке интелигенције.
У САД се недавно појавила забринутост да би вјештачка интелигенција могла да представља пријетњу по човјечанство. Трамп јавно подржава наставак развоја у тој области, тврдећи да САД "не смију дозволити Кини да преузме вођство у том смислу", преноси Срна.
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