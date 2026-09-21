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"Москва се нада наставку трилатералних преговора"

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21.09.2026 11:18

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Москва Русија Кремљ престоница главни град руска федерација
Фото: Pexel/ Serg Alesenko

Русија се нада наставку трилатералних преговора о Украјини, саопштио је портпарол Кремља Дмитриј Песков.

Он је на медијском форуму Организације новинских агенција Азије и Пацифика нагласио да још нема било каквог помака у вези са наставком преговора.

Песков је истакао да Русија наставља специјалну војну операцију, преноси Срна

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Тагови :

Русија

Москва

Дмитриј Песков

Украјина

Кремљ

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