"Москва се нада наставку трилатералних преговора"

Аутор:АТВ редакција
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Русија се нада наставку трилатералних преговора о Украјини, саопштио је портпарол Кремља Дмитриј Песков.
Он је на медијском форуму Организације новинских агенција Азије и Пацифика нагласио да још нема било каквог помака у вези са наставком преговора.
Песков је истакао да Русија наставља специјалну војну операцију, преноси Срна
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