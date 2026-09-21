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Русија: Излазност на изборе већа од 59 одсто

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21.09.2026 10:43

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Жена напушта бирачко мјесто након што је гласала на парламентарним изборима у Руској амбасади у Вилњусу, Литванија, у недјељу, 20. септембра 2026. године.
Фото: Таnjug/AP Photo/Mindaugas Kulbis

Излазност на изборе у Државној думи у Русији премашила је 59 одсто, саопштила је предсједник руске Централне изборне комисије Ела Памфилова.

Она је истакла да су избори одржани током викенда били без преседана у смислу нивоа опасности и пријетње.

Памфилова је нагласила да су превазиђене све опасности и пријетње током избора одржаних од 18. до 20. септембра.

ЦИК је раније саопштио да Странка Јединствена Русија води са освојених 57,87 одсто гласова, након обрађених 87,91 одсто гласачких листића, преноси Срна.

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Тагови :

Русија

избори

Излазност на изборима

гласање

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