Русија: Излазност на изборе већа од 59 одсто

Аутор:АТВ редакција
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Излазност на изборе у Државној думи у Русији премашила је 59 одсто, саопштила је предсједник руске Централне изборне комисије Ела Памфилова.
Она је истакла да су избори одржани током викенда били без преседана у смислу нивоа опасности и пријетње.
Памфилова је нагласила да су превазиђене све опасности и пријетње током избора одржаних од 18. до 20. септембра.
ЦИК је раније саопштио да Странка Јединствена Русија води са освојених 57,87 одсто гласова, након обрађених 87,91 одсто гласачких листића, преноси Срна.
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