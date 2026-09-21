Logo

Гуо: Пекинг спреман да подигне односе са Москвом

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
21.09.2026 09:43

Коментари:

0
Гуо: Пекинг спреман да подигне односе са Москвом

Кина је честитала Русији на успјешно спроведеним изборима за Државну думу, саопштио је портпарол кинеског Министарства спољних послова Гуо Ђијакун, уз напомену да је Пекинг спреман да подигне односе са Москвом на нови ниво.

Он је додао да Кина подржава избор који је руски народ самостално направио током избора.

Према посљедњим резултатима, на изборима за Државну думу странка Јединствена Русија води са 57,87 одсто гласова, на основу резултата обраде 87,91 одсто гласачких листића.

Како је јутрос саопштено из руске Централне изборне комисије, Комунистичка партија Русије освојила је 13,84 одсто гласова, док је Либерално-демократска партија Русије /ЛДПР/ добила 8,86 одсто.

Избори за посланике деветог сазива Државне думе, доњег дома руског парламента, одржани су у Русији од 18. до 20. септембра. Руски предсједник Владимир Путин претходно је те изборе окарактерисао као веома важан политички догађај у земљи, преноси Срна.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Кина

Русија

Сарадња

пекинг

Москва

Коментари (0)

Више из рубрике

Си Ђипинг ове седмице у Вашингтону

Свијет

Си Ђипинг ове седмице у Вашингтону

2 ч

0
Море

Свијет

Њемачка подморница потопљена прије 100 година: Њен терет и даље трује море

2 ч

0
ФСБ спријечио напад уочи избора: Становник Доњецка припремао напад по налогу Кијева

Свијет

ФСБ спријечио напад уочи избора: Становник Доњецка припремао напад по налогу Кијева

2 ч

0
Дебакл какав се не памти: Мерцов ЦДУ није прошао цензус, АфД освојила 38,2 одсто

Свијет

Дебакл какав се не памти: Мерцов ЦДУ није прошао цензус, АфД освојила 38,2 одсто

3 ч

2

  • Најновије

  • Најчитаније

11

44

Гугл кажњен са 403 милиона евра: Због овога су га теретили годинама

11

44

Теорија златног пресјека: Ово је најљепша принцеза у историји

11

38

Дрво усмртило 88-годишњег Зворничанина

11

38

Касне летови у Шкотској и Сјеверној Ирској

11

33

Додик: Кад год су у Сарајеву имали прилику испољили су непријатељство према нама

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима