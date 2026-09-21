Гуо: Пекинг спреман да подигне односе са Москвом

Аутор:АТВ редакција
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Кина је честитала Русији на успјешно спроведеним изборима за Државну думу, саопштио је портпарол кинеског Министарства спољних послова Гуо Ђијакун, уз напомену да је Пекинг спреман да подигне односе са Москвом на нови ниво.
Он је додао да Кина подржава избор који је руски народ самостално направио током избора.
Према посљедњим резултатима, на изборима за Државну думу странка Јединствена Русија води са 57,87 одсто гласова, на основу резултата обраде 87,91 одсто гласачких листића.
Како је јутрос саопштено из руске Централне изборне комисије, Комунистичка партија Русије освојила је 13,84 одсто гласова, док је Либерално-демократска партија Русије /ЛДПР/ добила 8,86 одсто.
Избори за посланике деветог сазива Државне думе, доњег дома руског парламента, одржани су у Русији од 18. до 20. септембра. Руски предсједник Владимир Путин претходно је те изборе окарактерисао као веома важан политички догађај у земљи, преноси Срна.
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