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ФСБ спријечио напад уочи избора: Становник Доњецка припремао напад по налогу Кијева

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21.09.2026 09:07

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ФСБ спријечио напад уочи избора: Становник Доњецка припремао напад по налогу Кијева

Припадници руске Федералне службе безбједности /ФСБ/ привели су становника Доњецка који је, по налогу Кијева, намјеравао да активира бомбу у аутомобилу у близини бирачког мјеста.

"Припадници ФСБ-а спријечили су незаконите активности руског држављанина умијешаног у припрему терористичког напада у Доњецкој Народној Републици", наводи се у саопштењу ФСБ-а.

У саопштењу се напомиње да је неименовани становник Доњецка путем интернета успоставио контакт са представницима Службе безбједности Украјине и добровољно пристао да помогне у терористичким активностима.

"Он је своје лично возило опремио експлозивом и планирао да га паркира у близини једног од бирачких мјеста у региону, те да активира импровизовану експлозивну направу током масовног окупљања људи у периоду предизборне кампање", наводи ФСБ.

У саопштењу се истиче да осумњичени није успио да спроведе свој криминални план јер су га припадници руског ФСБ-а благовремено привели, преноси РИА Новости, преноси Срна.

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Тагови :

Терористички напад

тероризам

терориста

ФСБ

Русија

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