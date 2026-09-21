ФСБ спријечио напад уочи избора: Становник Доњецка припремао напад по налогу Кијева

Аутор:АТВ редакција
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Припадници руске Федералне службе безбједности /ФСБ/ привели су становника Доњецка који је, по налогу Кијева, намјеравао да активира бомбу у аутомобилу у близини бирачког мјеста.
"Припадници ФСБ-а спријечили су незаконите активности руског држављанина умијешаног у припрему терористичког напада у Доњецкој Народној Републици", наводи се у саопштењу ФСБ-а.
У саопштењу се напомиње да је неименовани становник Доњецка путем интернета успоставио контакт са представницима Службе безбједности Украјине и добровољно пристао да помогне у терористичким активностима.
"Он је своје лично возило опремио експлозивом и планирао да га паркира у близини једног од бирачких мјеста у региону, те да активира импровизовану експлозивну направу током масовног окупљања људи у периоду предизборне кампање", наводи ФСБ.
У саопштењу се истиче да осумњичени није успио да спроведе свој криминални план јер су га припадници руског ФСБ-а благовремено привели, преноси РИА Новости, преноси Срна.
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