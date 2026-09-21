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Дјевојка (25) убијена у Грчкој: Нашли је у локви крви на бициклистичкој стази

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21.09.2026 08:16

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Ротација или спин је кружно кретање објекта око централне осе. Равна фигура може да се ротира било у смјеру казаљке на сату или супротно од казаљке на сату око окомите централне осе која пресеца било где унутар или изван фигуре. Чврста фигура има бесконачан број могућих централних оса и праваца ротације.
Фото: Pixabay/geralt

Дјевојка (25) брутално је убијена синоћ у Грчкој, у Игуменици, а за злочин се терети њен бивши дечко (27).

Дјевојка је пронађена како лежи у крви на бициклистичкој стази, а осумњичени младић наводно је признао полицији да је пре убиства дошло до жестоке свађе због финансијских несугласица између њих.

"Дуговала ми је 2.000 евра", наводно је тврдио.

Како је рекао полицајцима, потом ју је неколико пута ударио преклопним ножем по врату, нанијевши јој смртоносне повреде. Двадесетпетогодишњакиња је нешто касније пронађена крвава и без свијести, а екипа Хитне помоћи је по доласку на лице мјеста могла само да констатује смрт.

Раскинули су прије мјесец дана

Према информацијама, 27-годишњак и 25-годишњакиња су раније били у вези, међутим раскинули су прије око мјесец дана, а надлежни органи сада испитују и историју њиховог односа у оквиру истраге о догађајима који су претходили убиству.

Грчки медији пишу да је 27-годишњак у почетку лажно навео да су, док се налазио на бициклистичкој стази са бившом партнерком, напала четворица мушкараца чија су лица била прекривена, а који су потом побјегли.

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Касније је, међутим, признао да ју је, након њихове свађе, неколико пута убо ножем, који је потом бацио приликом бекства. Нешто касније полицајци су успели да га пронађу.

Полицајци су 27-годишњака пронашли са повредама грудног коша, које је, према информацијама, сам себи нанио, убрзо након што је телефоном позвао Оперативни центар Управе полиције.

Најпијре је возилом Хитне помоћи превезен у Ургентни центар у Игуменици ради пружања прве помоћи, а затим у Општу болницу Филијата, гдје је хоспитализован ван животне опасности.

Позив надлежним органима упућен је у 21:44, пет минута након првог обавјештења полиције о 25-годишњакињи, при чему 27-годишњак у том тренутку није могао да одреди тачну локацију на којој се налазио.

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Тагови :

Грчка

убијена дјевојка

Убиство

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