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Са убицом (24) у стану била и малољетница: Детаљи из Хрватске, Дује насмрт избо младића

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18.09.2026 19:46

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Са убицом (24) у стану била и малољетница: Детаљи из Хрватске, Дује насмрт избо младића
Фото: Facebook

У стану у Шибенику гдје је Дује Е. (24) починио брутално убиство била је и једна малољетница. Она је након трагедије завршила у болници, док је мајци раније одређен надзор Центра за социјални рад.

Медији у Хрватској сазнају да се у стану у Шибенику, у којем је Дује Е. (24) у ноћи између 14. и 15. септембра починио брутално убиство и покушај убиства, налазила и једна малољетна особа. Ријеч је о дјевојци која је након тог трагичног догађаја завршила у болници.

Малољетница била у стану у тренутку напада

Да је била у стану који је Дује Е. дрогиран демолирао, а затим насмрт избо 28-годишњака и тешко ранио 22-годишњакињу, нико још увијек није званично потврдио. Не зна се у овом тренутку да ли је дјевојка била при свијести или је можда била омамљена дрогом која се у стану конзумирала. Људи блиски њеној породици за медије кажу да се дјевојка налази у болници у Загребу.

Пропуст центра за социјални рад?

"Она је у тренутку напада била у стану због пропуста шибенског центра за социјални рад. Наиме, њеној мајци је одређен надзор од стране центра, али тај надзор никада није спроведен. На моје питање социјалној радници о томе како су могли да дозволе да мајка не зна гдје јој се дијете креће и са ким, изостао је одговор", тврди пријатељ породице којем су у центру, како нам је рекао, само спустили слушалицу.

За шта је тачно нападач осумњичен

Оно што је за сада познато јесте да је Дује Е. у изнајмљеном стану оштрим предметом напао 28-годишњака. Задао му је више убода који су били смртоносни. Услиједио је напад на 22-годишњакињу којој је нанео повреде опасне по живот.

Одлуком суда Дуји Е. одређен је притвор како не би покушао да утиче на свједоке, а кључна би могла бити управо малољетница која је била у стану. Новинар Јутарњег листа Марко Подруг објавио је информацију да је једна женска особа успјела да побјегне из стана, па није искључено да је управо то малољетница о којој је овде ријеч.

Адвокат Милан Мацура, који по службеној дужности брани осумњиченог 24-годишњака, кратко нам је рекао да због осјетљивости случаја не може још давати никакве изјаве.

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Тагови :

Убиство

малољетница

Шибеник

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