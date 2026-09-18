Са убицом (24) у стану била и малољетница: Детаљи из Хрватске, Дује насмрт избо младића

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
У стану у Шибенику гдје је Дује Е. (24) починио брутално убиство била је и једна малољетница. Она је након трагедије завршила у болници, док је мајци раније одређен надзор Центра за социјални рад.
Медији у Хрватској сазнају да се у стану у Шибенику, у којем је Дује Е. (24) у ноћи између 14. и 15. септембра починио брутално убиство и покушај убиства, налазила и једна малољетна особа. Ријеч је о дјевојци која је након тог трагичног догађаја завршила у болници.
Да је била у стану који је Дује Е. дрогиран демолирао, а затим насмрт избо 28-годишњака и тешко ранио 22-годишњакињу, нико још увијек није званично потврдио. Не зна се у овом тренутку да ли је дјевојка била при свијести или је можда била омамљена дрогом која се у стану конзумирала. Људи блиски њеној породици за медије кажу да се дјевојка налази у болници у Загребу.
"Она је у тренутку напада била у стану због пропуста шибенског центра за социјални рад. Наиме, њеној мајци је одређен надзор од стране центра, али тај надзор никада није спроведен. На моје питање социјалној радници о томе како су могли да дозволе да мајка не зна гдје јој се дијете креће и са ким, изостао је одговор", тврди пријатељ породице којем су у центру, како нам је рекао, само спустили слушалицу.
Оно што је за сада познато јесте да је Дује Е. у изнајмљеном стану оштрим предметом напао 28-годишњака. Задао му је више убода који су били смртоносни. Услиједио је напад на 22-годишњакињу којој је нанео повреде опасне по живот.
Одлуком суда Дуји Е. одређен је притвор како не би покушао да утиче на свједоке, а кључна би могла бити управо малољетница која је била у стану. Новинар Јутарњег листа Марко Подруг објавио је информацију да је једна женска особа успјела да побјегне из стана, па није искључено да је управо то малољетница о којој је овде ријеч.
Адвокат Милан Мацура, који по службеној дужности брани осумњиченог 24-годишњака, кратко нам је рекао да због осјетљивости случаја не може још давати никакве изјаве.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Регион
2 ч1
Регион
6 ч0
Регион
6 ч0
Регион
7 ч0
Најновије
Најчитаније
22
00
21
51
21
45
21
19
21
17
Тренутно на програму