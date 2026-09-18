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Минић у Новом Граду: Овдје је народ бранио свој град и Републику Српску

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18.09.2026 20:48

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СНСД Нови Град трибина Избори 2026
Фото: X/Savo Minić

Вечерашња трибина у Новом Граду посебно је емотивна. Разговарао сам са људима који и данас носе живе слике херојске одбране од прије 31 годину. Овдје је народ бранио свој град и Републику Српску, поручио је кандидат СНСД-а за предсједника Републике Српске, Саво Минић.

"Хвала многима од њих који су препознали да ћемо у будућности наша огњишта чувати снажном економијом, мудром дипломатијом и часним радом", наводи Минић на Иксу.

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Тагови :

Саво Минић

Нови Град

СНСД

Избори 2026

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