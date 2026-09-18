Минић у Новом Граду: Овдје је народ бранио свој град и Републику Српску

Аутор:АТВ редакција
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Вечерашња трибина у Новом Граду посебно је емотивна. Разговарао сам са људима који и данас носе живе слике херојске одбране од прије 31 годину. Овдје је народ бранио свој град и Републику Српску, поручио је кандидат СНСД-а за предсједника Републике Српске, Саво Минић.
"Хвала многима од њих који су препознали да ћемо у будућности наша огњишта чувати снажном економијом, мудром дипломатијом и часним радом", наводи Минић на Иксу.
Вечерашња трибина у Новом Граду посебно је емотивна. Разговарао сам са људима који и данас носе живе слике херојске одбране од прије 31 годину. Овдје је народ бранио свој град и Републику Српску.— Саво Минић (@minic_savo) September 18, 2026
Хвала многима од њих који су препознали да ћемо у будућности наша огњишта чувати… pic.twitter.com/xdqf6AKWle
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