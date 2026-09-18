Владимир Путин раскринкао западне лидере

Аутор:АТВ редакција
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Европски лидери изјавама да се припремају за рат са Русијом само покушавају да спасу свој рејтинг који је у наглом паду, те прикрију неуспјехе у економској и социјалној политици, истакао је руски предсједник Владимир Путин.
"Међутим, то им не успијева и не помаже", рекао је Путин.
Он је истакао да Русија нема никакве агресивне намјере и да је спремна за сарадњу и обнову односа са Европом.
"Умјесто да се зауставе и саслушају своје грађане, који на изборима јасно показују да не желе рат са Русијом, европски лидери ипак настављају да додатно заоштравају ситуацију", рекао је Путин.
Према његовим ријечима, они користе ситуацију у Украјини како би је додатно ескалирали, а Украјинце као топовско месо.
Он је указао да је кијевском режиму потребан рат како би остао на власти.
"Власт у Украјини узурпирала је гомила проневјеритеља и корумпираних званичника којима је потребан рат како би остали на власти без избора", рекао је Путин на састанку Комисије за војну индустрију.
Он је додао да су кијевске власти корумпиране до сржи.
"Режим у Украјини не може да брани демократију јер се и сам изродио у диктатуру", додао је Путин.
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