Трамп забранио новинарима Си-Ен-Ена улазак у Бијелу кућу

Аутор:АТВ редакција
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Амерички предсједник Доналд Трамп забранио је новинарима телевизијских мрежа Си-Ен-Ен и "Ем-Ес нау", те портала "Политико" улазак у Бијелу кућу, називајући ове медије "лажним".
Трамп је у објави на мрежи "Трут сошл" написао да новинарима ових медијских кућа забрањује улаз у Бијелу кућу јер шире лажне вијести.
За мрежу "Ем-Ес-нау" је рекао да је недавно промијенила назив у Ем-Ес-Ен-Би-Си због недостатка гледаности и кредибилитета.
Трамп је навео да је "Политико" примио осам милиона долара директно од власти некадашњег предсједника Џозефа Бајдена, што је "рекорд свих времена", те да су га та средства одржала у животу.
"Мени то дјелује као корупције", написао је Трамп, преноси Срна.
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