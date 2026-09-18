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Трамп забранио новинарима Си-Ен-Ена улазак у Бијелу кућу

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18.09.2026 22:00

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Предсједник Доналд Трамп реагује током догађаја посвећеног здравственој заштити у Овалном кабинету Бијеле куће, у петак, 18. септембра 2026. године, у Вашингтону.
Фото: Таnjug/AP Photo/Jacquelyn Martin

Амерички предсједник Доналд Трамп забранио је новинарима телевизијских мрежа Си-Ен-Ен и "Ем-Ес нау", те портала "Политико" улазак у Бијелу кућу, називајући ове медије "лажним".

Трамп је у објави на мрежи "Трут сошл" написао да новинарима ових медијских кућа забрањује улаз у Бијелу кућу јер шире лажне вијести.

За мрежу "Ем-Ес-нау" је рекао да је недавно промијенила назив у Ем-Ес-Ен-Би-Си због недостатка гледаности и кредибилитета.

Трамп је навео да је "Политико" примио осам милиона долара директно од власти некадашњег предсједника Џозефа Бајдена, што је "рекорд свих времена", те да су га та средства одржала у животу.

"Мени то дјелује као корупције", написао је Трамп, преноси Срна.

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Тагови :

Доналд Трамп

новинари

Бијела кућа

забрана

Америка

Сједињене Америчке Државе

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