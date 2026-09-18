Аутор:АТВ редакција
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Политика СНСД-а у Приједору мора бити политика конкретних резултата - да чујемо проблем, пронађемо рјешење и завршимо посао, поручује лидер СНСД-а Милорад Додик.
"СНСД је годинама уз Приједор и тако ће остати. Наш посао је да рјешавамо проблеме људи и завршимо сваки пројекат који је важан за овај град", навео је Додик на Иксу и поручио:
Политика СНСД-а у Приједору мора бити политика конкретних резултата - да чујемо проблем, пронађемо рјешење и завршимо посао.— Милорад Додик (@MiloradDodik) September 18, 2026
СНСД је годинама уз Приједор и тако ће остати. Наш посао је да рјешавамо проблеме људи и завршимо сваки пројекат који је важан за овај град.
Увјерен сам… pic.twitter.com/BCSBoLJXWj
"Увјерен сам у побједу кандидата СНСД-а Жељке Цвијановић и Саве Минића и у Приједору и у цијелој Републици Српској".
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