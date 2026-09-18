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"СНСД је годинама уз Приједор и тако ће остати"

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18.09.2026 22:48

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Милорад Додик СНСД ТРИБИНА
Фото: X/Milorad Dodik

Политика СНСД-а у Приједору мора бити политика конкретних резултата - да чујемо проблем, пронађемо рјешење и завршимо посао, поручује лидер СНСД-а Милорад Додик.

"СНСД је годинама уз Приједор и тако ће остати. Наш посао је да рјешавамо проблеме људи и завршимо сваки пројекат који је важан за овај град", навео је Додик на Иксу и поручио:

"Увјерен сам у побједу кандидата СНСД-а Жељке Цвијановић и Саве Минића и у Приједору и у цијелој Републици Српској".

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Тагови :

Милорад Додик

СНСД

Избори 2026

Приједор

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