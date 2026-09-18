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АфД припрема састанак с Путиновим сарадником

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18.09.2026 22:55

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Алис Вајдел, у центру, предсједница савезног парламента и лидерка парламентарне групе АфД у Бундестагу, и новоизабрани Савезни извршни комитет АфД излазе на сцену на крају Савезне конвенције АфД у Ерфурту, Њемачка, у недељу, 5. јула 2026.
Фото: Tanjug/AP/dpa/Sebastian Kahnert

Највиши економски изасланик руског предсједника Владимира Путина и руководство њемачке крајње десничарске странке Алтернативе за Њемачку (АфД) започели су припреме за састанак заказан за идућу годину, с примарним циљем да договоре поновно покретање испоруке руског плина највећој европској економији, преноси Ројтерс.

Чврсте везе

Ови дипломатски маневри, који би се могли материјализирати већ у марту, наглашавају чврсте везе између Москве и АфД-а, странке која ужива огромну популарност међу њемачким бирачима, упркос томе што су је политички ривали успјели држати подаље од власти.

На састанку би требали учествовати Кирил Димитријев, утицајни Путинов савјетник који управља руским државним фондом, те копредсједници АфД-а Алис Вајдел и Тино Крупала.

Окупљање је условљено претходним постизањем оквирног мировног споразума између Русије и Украјине. Организатори разматрају неутралне локације попут Израела, Уједињених Арапских Емирати и Индије.

Планирало се и присуство америчких представника попут Стива Виткофа и Џереда Кушнера како би се разговарало о отварању плиновода Сјеверни ток, мада су високи амерички званичници накнадно потврдили да нису ни обавијештени нити позвани на овакав скуп.

Западне санкције

Подсјетимо, прије увођења строгих западних санкција изазваних руском операцијом у Украјини 2022. године, Русија је намиривала више од половине њемачких потреба за природним плином и преко трећине увоза сирове нафте.

Алис Вајдел се још у јуну јавно залагала за укидање енергетског бојкота како би се спасила њемачка привреда која биљежи успоравање.

Иако овакав скуп има примарно симболичан карактер с обзиром на то да АфД не обнаша власт у Берлину, сама припрема оваквих сусрета снажно дрма њемачку политичку сцену.

Дугогодишњи "санитарни кордон" и одбијање етаблираних странака да сарађују с крајњом десницом сада пролазе кроз озбиљан тест због незаустављивог изборног раста АфД-а.

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Тагови :

АфД

Владимир Путин

Састанак

Њемачка

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