Аутор:АТВ редакција
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Водити Републику није авантуризам, већ озбиљан посао и велика одговорност према народу, поручује кандидат СНСД-а за предсједника Републике Српске, Саво Минић.
"Драго ми је што су Приједорчани својим присуством вечерас показали да одлично знају ко је УВИЈЕК УЗ НАРОД, УВИЈЕК УЗ СРПСКУ!" навео је Минић на Иксу.
Водити Републику није авантуризам, већ озбиљан посао и велика одговорност према народу. — Саво Минић (@minic_savo) September 18, 2026
Драго ми је што су Приједорчани својим присуством вечерас показали да одлично знају ко је УВИЈЕК УЗ НАРОД, УВИЈЕК УЗ СРПСКУ! pic.twitter.com/eh6PBvZFyp
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