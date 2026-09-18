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"Водити Републику није авантуризам, већ озбиљан посао и велика одговорност према народу"

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18.09.2026 22:51

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СНСД Приједор трибина кампања
Фото: X/Milorad Dodik

Водити Републику није авантуризам, већ озбиљан посао и велика одговорност према народу, поручује кандидат СНСД-а за предсједника Републике Српске, Саво Минић.

"Драго ми је што су Приједорчани својим присуством вечерас показали да одлично знају ко је УВИЈЕК УЗ НАРОД, УВИЈЕК УЗ СРПСКУ!" навео је Минић на Иксу.

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Тагови :

Саво Минић

Приједор

СНСД

Избори 2026

Република Српска

Коментари (1)

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