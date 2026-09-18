Тешка исповијест Милице Тодоровић: „Размишљала сам да напустим естраду“

Аутор:АТВ редакција
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Милица Тодоровић признала је да се у једном периоду живота суочила са великим проблемима и депресијом. Она је признала да је у једном тренутку размишљала и да напусти естраду.
Милица је након тога снимила пјесму „33“ која јој је, како каже, аутобиографска.
„Ја сам скоро причала о једном тежем периоду живота и зато сам рекла да је пјесма ’33‘ негдје моја животна пјесма. Зашто? Зато што ме тек прошле године стигао тај неки ’бурн-аут’, како бисмо га већ назвали, илити на српском ’сагоријевање’, гдје сам осјетила да онако полако тонем и да ме музика умара и да ме умарају људи, не излази ми се на бину да пјевам, не дају ми се интервјуи. Моја пјесма ’33‘ каже: ’А још си млада да пале ти свијеће, кад хоћеш све, а ништа те неће‘, а ја онако одавно хоћу свашта нешто да ми се деси и неки већи концерт...“, рекла је Милица, након чега је почела да плаче.
„Хтјела сам да кажем да сам намјерно то јавно рекла да би људи који имају проблема са тим негдје кажу – јао, она је јавна личност па прича о томе. Да, али ја сам живо биће, од крви и меса, то свима може да се деси и опет ћу да кажем – ако се не осјећате добро, није срамота обратити се психотерапеуту, психијатру, било коме, да се не би десило убиство, самоубиство, да одете у дрогу, да одете у алкохол“, поручила је тада Милица Тодоровић и додала:
„Имамо пуно примјера на естради, поготово моје колеге и колегинице, не зна се ко се више дрогира, нажалост, мени је жао због тога. Не кривим их, само некако хоћу да им дам подршку да кажем – ево људи, ја сам успјела, можете и ви“, поручила је Милица недавно за „Блиц“.
Подсјетимо, откако је на свијет донијела сина Богдана, Милица је највећи дио свог времена посветила управо насљеднику, не кријући да јој је мајчинство постало најважнија животна улога. Ипак, успјела је да пронађе баланс између приватног живота и каријере, па се недавно вратила наступима.
„Није баш лако, зато што се још увијек враћам у форму, још увијек треба да изгубим и на килажи, хормони још увијек раде, што је природно. Жене ће разумјети шта су то хормони, али ми најтеже пада што морам да се одвојим од бебе када идем на концерт“, рекла је Милица и наставила:
„Тешко је, али то је мој живот и мој посао и он ће то разумјети када буде био мало већи. Успијевам да уклопим некако све своје обавезе... Срећна сам.“
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