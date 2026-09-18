Случај који је подијелио свијет: Убила троје дјеце, епилога нема – шта је поколебало пороту?

Аутор:АТВ редакција
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Медицинска сестра из Масачусетса Линдзи Кленси оптужена је да је у јануару 2023. године убила своје троје дјеце – петогодишњу Кору, трогодишњег Досона и осмомјесечног Калана.
Није спорила да је убила дјецу, али је њена одбрана тврдила да у тренутку злочина није била кривично одговорна због тешког психичког поремећаја након порођаја. Шта је довело до тога да порота послије готово 40 сати вијећања не може да донесе једногласну одлуку?
Тридесетшестогодишња Линдзи Кленси је 24. јануара 2023. остала сама са дјецом у породичној кући у Даксберију, док је њен супруг Патрик отишао по храну и лијекове. Када се вратио, позвао је хитну помоћ, јер је Линдзи Кленси пронашао тешко повријеђену испред куће, а дјецу у подруму, пренијели су тада амерички медији.
Према наводима полиције, Кора и Досон су преминули након напада, док је Калан неколико дана касније преминуо у болници. Кленси је послије покушаја самоубиства преживјела, али је због задобијених повреда остала парализована од струка надоле.
Психичко стање Линдзи Кленси постало је кључно питање читавог случаја. У мјесецима прије убистава више пута је тражила помоћ због анксиозности, несанице, депресивног расположења и суицидалних мисли. Била је на различитим терапијама и лијековима, а у једном тренутку је била и хоспитализована због психичких тегоба.
Одбрана је током суђења, које је почело 21. јула ове године пред Вишим судом у Плимуту, тврдила да се њено стање постепено погоршавало послије рођења трећег дјетета и да је у тренутку убистава била у стању постпорођајне психозе.
Кленси је касније испричала да је чула мушки глас који јој је „наређивао“ да убије дјецу, а затим и себе.
Тужилаштво је, међутим, тврдило да је Кленси убиства планирала и да је била свјесна својих поступака, а као доказ навођено је и то што је супругу рекла да оде по храну и лијекове, а прије његовог одласка провјеравала је вријеме потребно за пут и доступност продавница.
Према закону Масачусетса, тужилаштво је морало да докаже „ван разумне сумње“ да је Кленси била кривично одговорна. Одбрана није имала обавезу да доказује да је патила од психичке болести или да није била кривично одговорна.
Случај је изазвао велику пажњу јавности, а испред суда су се током процеса окупљале стотине жена које су дошле да пруже подршку Кленси и укажу на проблеме са којима се жене суочавају када траже помоћ због психичких тегоба послије порођаја.
Поједине су носиле розе одјећу и натписе „Вјерујте“ и „Била јој је потребна помоћ“.
Послије готово шест седмица суђења, порота је седам дана расправљала о њеној одговорности, али није успјела да постигне једногласну одлуку. Порота је имала 12 чланова – девет жена и три мушкарца.
Судија је 4. септембра окончао поступак без пресуде, а за сада није познато да ли ће бити новог суђења.
Према изјавама поротника, њих 11 било је за то да Кленси не буде проглашена кривично одговорном, док је један поротник Мајкл Десронвил остао при супротном ставу.
Једна од поротница, Пола Девлин, рекла је да су данима покушавали да убједе Десронвила да промијени став. У једном тренутку, однос је, према њеним ријечима, био 10 према два.
„Нисам имао никакве сумње да је Кленси кривично одговорна“, рекао је Десронвил. Навео је да су физички докази, свједочења и докази тужилаштва показивали да је знала шта ради и да је убиства планирала.
Предсједница пороте, пензионисана учитељица, немогућност да се донесе пресуда описала је као „ужасну“ и „емоционални ролеркостер“. Према њеним ријечима, Десронвил је признао да има разумну сумњу у кривицу Кленси, али је ипак одбио да гласа да није кривично одговорна.
Адвокат Линдзи Кленси послије окончања поступка рекао је да се нада да ће бити могуће постићи договор и избјећи ново суђење. Тужилаштво, за сада, није саопштило да ли ће затражити поновљени процес.
Наредно рочиште заказано је за 29. септембар пред Вишим судом у Плимуту, преноси РТС
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