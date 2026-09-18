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Велика акција широм Европе: Откривен ланац трговине људима

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18.09.2026 22:29

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Спровођење ухапшеног у Црној Гори
Фото: Evropol

У пет земаља ЕУ откривен је ланац трговине људима, а идентификовано је више од 70 жртава, углавном држављана Индије, саопштено је данас из Европола.

Полиција операција, у којој су учествовали органи за спровођење закона и надлежне службе из Белгије, Њемачке, Луксембурга, Холандије и Швајцарске, резултирала је хапшењем двије особе.

Европол је пружио подршку међународној истрази, коју су предводиле холандске власти, а која се односила на трговину људима ради радне експлоатације, првенствено држављана Индије, у сектору угоститељства.

Сумња се да су трговци људима приморавали жртве да раде и до 16 часова дневно, исплаћивали им недовољне зараде и спречавали их да напусте земљу.

Процјењује се да је ова криминална мрежа остварила незаконит профит од најмање четири милиона евра кроз исплату ниских зарада и експлоатацију радника.

Истражитељи сумњају да су се исте криминалне активности одвијале и у другим ресторанима који су дио ланца индијских или су са њим повезани, а налазе се у Белгији, Њемачкој, Луксембургу, Француској и Швајцарској.

Вјерује се да су осумњичени вршили притисак на жртве и њихове породице у Индији, и користили психолошку принуду како би натјерали жртве да више раде и спријечили их да се жале надлежним органима.

Акција је вођена из координационог центра основаног у Утрехту, у Холандији, а покренута је након што су инспектори рада током неколико контрола открили злоупотребе.

Вјерује се да су осумњичени у великом обиму злоупотребљавали законску одредбу, која је у међувремену престала да важи, а чији циљ је био да олакша рад у сектору азијских угоститељских објеката.

Та одредба је омогућавала компанијама да путем релативно једноставне процедуре доводе специјализоване азијске куваре из иностранства у Холандију.

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Тагови :

Европол

Трговина људима

Полиција

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