Полицајац припремао терористички напад

Аутор:АТВ редакција
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У Паризу је ухапшен полицајац због сумње да је припремао терористички напад, саопштено је из тужилаштва.
Француски медији преносе да је 35-годишњи полицајац имао везе са крајње десничарским круговима и да се сумњичи за планирање насилних напада на државне интересе и снаге реда.
Истражитељи сумњају да је користио 3Д штампач за израду оружја. Током претреса његовог возила и стана пронађени су дијелови оружја.
Хапшење је услиједило након скандала који је укључивао општинску полицију у Каркасону, на југу Француске, а који је јавности постао познат тек прошле седмице.
Камера на униформи, која се случајно активирала, снимила је разговоре неколико полицајаца, укључујући расистичке, сексистичке и хомофобичне коментаре, као и оне који садрже теорије завере.
Тужилаштво је покренуло истрагу, а полицајац је задржан у притвору.
Случај је изазвао посебну забринутост јер је један од полицајаца био члан крајње десничарске странке Национални скуп и радио је у њеној служби обезбјеђења.
У међувремену је искључен из странке, подсјећа ДПА.
Истражитељи су навели да је полицајац већ био ухапшен на крајем августа, преноси Срна.
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