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Полицајац припремао терористички напад

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18.09.2026 20:59

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Полицајци и један цивил комуницирају поред полицијског аутомобила на прометној градској улици.
Фото: Darya Sannikova/Pexels

У Паризу је ухапшен полицајац због сумње да је припремао терористички напад, саопштено је из тужилаштва.

Француски медији преносе да је 35-годишњи полицајац имао везе са крајње десничарским круговима и да се сумњичи за планирање насилних напада на државне интересе и снаге реда.

Истражитељи сумњају да је користио 3Д штампач за израду оружја. Током претреса његовог возила и стана пронађени су дијелови оружја.

Хапшење је услиједило након скандала који је укључивао општинску полицију у Каркасону, на југу Француске, а који је јавности постао познат тек прошле седмице.

Камера на униформи, која се случајно активирала, снимила је разговоре неколико полицајаца, укључујући расистичке, сексистичке и хомофобичне коментаре, као и оне који садрже теорије завере.

Тужилаштво је покренуло истрагу, а полицајац је задржан у притвору.

Случај је изазвао посебну забринутост јер је један од полицајаца био члан крајње десничарске странке Национални скуп и радио је у њеној служби обезбјеђења.

У међувремену је искључен из странке, подсјећа ДПА.

Истражитељи су навели да је полицајац већ био ухапшен на крајем августа, преноси Срна.

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Тагови :

Француска

Полиција

Терористички напад

хапшење

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