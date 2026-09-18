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Михаилово чудо: Шта се слави 19. септембра и која вјеровања прате овај празник

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18.09.2026 21:17

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crva svijeće SPC Sv Konstantin i Jelena
Фото: Pexel/ Anna Shvets

Православни вјерници 19. септембра обиљежавају Чудо Светог архангела Михаила у Хони, празник у народу познат као Михаилово чудо.

Овај дан посвећен је сјећању на чудесни догађај који се, према црквеном предању, догодио у Фригији, у Малој Азији, гдје се налазио храм посвећен Светом архангелу Михаилу. Уз храм је постојао извор чија је вода, према предању, доносила исцјељење онима који су јој приступали са вјером.

Како је настало Михаилово чудо?

Према предању, о храму је бринуо хришћанин Архип, који је деценијама служио на том мјесту. Незнабошци, незадовољни тиме што су људи долазили у храм и на извор, покушали су да га униште тако што су преусмјерили воду и усмјерили ријеку ка светињи.

Архип се тада помолио Светом архангелу Михаилу. Према црквеном предању, Архангел се појавио и отворио стијену, у коју је вода отекла, док је храм остао нетакнут. Управо због тог догађаја мјесто је добило назив Хони, што се повезује са значењем „погружење“.

Шта се ради на овај дан?

Као и за друге велике православне празнике, вјерници овај дан проводе у молитви, миру и окупљању са породицом.

Они који празник обиљежавају као своју славу припремају славску трпезу и дочекују госте, а посебно се наглашавају молитва, захвалност и помагање другима.

Црквени смисао празника није у обредима који су настали у народном предању, већ у сјећању на чудо и у молитвеном обраћању Богу и Светом архангелу Михаилу.

Народна вјеровања и обичаји

Михаилово чудо кроз вријеме је добило и бројна народна тумачења. У традицији се овај дан доживљава као својеврсни прелаз из љета у јесен, па су се за њега везивале различите временске и пољопривредне изреке и предвиђања.

У појединим крајевима постојао је обичај да се људи окупљају, припремају заједнички оброк и разговарају о важним питањима за заједницу. Слични обичаји познати су у ширем словенском народном календару.

Постоје и различита народна вјеровања о томе шта на овај дан „не ваља“ радити. Међутим, таква правила нису дио званичног православног учења, па их треба посматрати као дио народне традиције, а не као црквене прописе.

Зашто се Свети архангел Михаило посебно поштује?

Архангел Михаило у православној традицији има посебно мјесто као архистратиг – вођа небеских сила. Због тога му се вјерници обраћају у молитвама, тражећи заштиту, снагу и помоћ у искушењима.

На сам празник вјерници могу присуствовати Светој литургији, помолити се и, у складу са својом припремом и благословом свештеника, приступити Светим тајнама.

Важно је разликовати црквено учење од народних сујевјерја: празник се не заснива на страху од тога шта ће се „десити“ ако се нешто уради, већ на сјећању на чудо и на вјери у Божију помоћ.

Управо зато Михаилово чудо и данас има посебно мјесто у православном календару као празник који подсјећа на снагу молитве, вјере и заштиту светиње.

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Тагови :

Чудо Светог архангела Михаила у Хони

Српска православна црква

СПЦ

вјеровања и обичаји

светац

Чудо

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