Мајка и кћерка (13) потукле се због оцјена и мобилног телефона

Аутор:АТВ редакција
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Породични сукоб у Ријеци ескалирао је до физичког обрачуна између мајке и њене малољетне кћерке, ученице седмог разреда. Све је завршило на суду, који је у прекршајном поступку утврдио да су обје починиле насиље у породици. Свађа је избила због лоших оцјена, излазака и понашања дјевојчице.
Према пресуди Општинског суда у Ријеци, свађа је прерасла у физички сукоб када је кћерка одгурнула мајку, која је ударила у зид. Полиција је у пријави навела да ју је малољетница примила објема рукама и гурнула, због чега је жена леђима и задњим дијелом главе ударила о зид. Дјевојчица је притом викала: „Мораш ми дати мобител, курво једна одвратна.“
Мајка је на то кћерки ударила шамар и узвратила увредом: „Клошарко, како се то понашаш“. Након тога је дјевојчица отишла у своју собу, али је мајка кренула за њом. Тамо је сукоб настављен, а мајка је кћерку поново ошамарила и викала: „Курво једна, сад ћу ти звати социјалну и полицију.“
Суд је утврдио да је такво понашање код обје стране изазвало повреду достојанства и узнемиреност. Ни мајка ни кћерка нису имале видљивих повреда и одбиле су љекарску помоћ.
На суду је мајка потврдила чињеничне наводе из полицијске пријаве, али се није сматрала кривом. Објаснила је да проблеми с кћерком трају већ дуже и да је учинила све што је могла како би је васпитала. Према њеним ријечима, значајније промјене у понашању дјевојчице почеле су док су живјеле у Њемачкој, након што се послије десет година поново појавио њен отац, а наставиле су се и након повратка у Хрватску.
Малољетница је испричала да јој је мајка приговарала због оцјена и понашања. Признала је да је била нервозна и да је одгурнула мајку, након чега је добила шамар. Изјавила је и да јој је жао због свега те да би с временским одмаком поступила другачије. Додала је да се однос с мајком након инцидента побољшао и да је одлучила промијенити своје понашање.
Суд није прихватио мајчину одбрану да се радило о васпитним методама. У пресуди је наглашено да је мајка, након првог шамара, наставила сукоб одласком за кћерком у собу. Суд је закључио да је такво поступање прешло границе васпитних мјера и представља насиље у породици. Истовремено, поступак кћерке такође је окарактерисан као физичко и психичко насиље.
Из судске пресуде видљиво је и да је породица око годину дана била под надзором система социјалне заштите. Социјална радница је посвједочила да су се службе укључиле након полицијске дојаве и да је малољетница упућена на процјену у Центар за услуге у заједници. Тамо су код дјевојчице утврђени поремећаји у понашању и предложене су одговарајуће мјере, али третман још није био започет.
Закон за насиље у породици почињено на штету дјетета прописује новчану казну од најмање 1.700 евра или затворску казну од најмање 70 дана. Суд је мајци ипак ублажио казну и изрекао јој новчану казну од 150 евра. Као олакшавајуће околности узета је у обзир њена ранија неосуђиваност, а као нарочито олакшавајуће наведено је да је дјело починила „у афекту, испровоцирано понашањем кћерке“ упркос бројним упозорењима. Суд је оцијенио да се сврха кажњавања може постићи и знатно нижом казном. Ако плати двије трећине износа, односно 100 евра, казна ће се сматрати плаћеном. Уз то мора подмирити и 30 евра судских трошкова.
Малољетној кћерки изречена је посебна васпитна мјера која укључује рад у савјетовалишту за младе у трајању од шест мјесеци. Спровођење мјере надзираће надлежни Завод за социјални рад. Дјевојчица је упозорена да у случају неиспуњавања обавезе може бити упућена у васпитни центар. На пресуду је дозвољена жалба Високом прекршајном суду, преноси Индекс
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