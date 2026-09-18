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Букнуо нови пожар на Блидињу: Ватра захватила викендице, гори борова шума

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18.09.2026 17:09

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Букнуо нови пожар на Блидињу: Ватра захватила викендице, гори борова шума
Фото: Blidinje.net

Прије сат времена према информацијама широкобријешког АБЦ Портала избио је нови пожар на Блидињу, овај пут на подручју Борићевца који се брзином шири према Масној Луци.

Према информацијама с терена ватра је већ ушла у борову шуму и пријети катастрофална ситуација.

Како јављају читатељи АБЦ портала, киша пада до Совићких врата и било би савршено да стигне и до језера како би се ови пожари зауставили.

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Градови и општине

Пожар на Чврсници и даље гори: Потребан ангажман канадера и хеликоптера

Подсјетимо, пожар који неколико дана гори сјеверније од Борићевца на подручју источно од Рисовца је и даље активан, а хрватски канадери су јутрос поновно ангажовани. Према информацијама које објављују цивилна заштита, пожар који већ неколико дна а гори на локалитету Развале и даље се шири према Малом Вилинцу и Рисовцу, а терен је толико неприступачан да се појединим дијеловима пожаришта не може прићи ватрогасним возилима.

Јуче је у гашењу учествовати и хеликоптер Оружаних снага БиХ, који је извео десет избачаја воде. Данас су поновно ангажована два хрватска канадера ЦЛ-415, с циљем заустављања ширења ватрене фронте.

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Тагови :

пожар

Blidinje

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