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Познат датум меча Фјурија и Џошуе?

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18.09.2026 17:52

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Ентони Џошуа 26.7.2026.
Фото: Tanjug/AP Photo/Ali Issa

Дугоочекивани боксерски окршај између Тајсона Фјурија и Ентонија Џошуе могао би коначно бити одржан 11. децембра на стадиону Принсипалити у Кардифу, који прима више од 80.000 гледалаца.

Познати боксерски новинар Ден Рафаел преноси да преговори улазе у завршну фазу. Иако су се раније спомињали датуми попут 28. новембра и 4. децембра, као најизгледнији термин сада се намеће 11. децембар.

Званична потврда борбе још се чека док организатори рјешавају преостале административне обавезе и дозволе, а са новом локацијом морао се усагласити и Нетфликс.

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Тагови :

Тајсон Фјури

Ентони Џошуа

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