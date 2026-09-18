Познат датум меча Фјурија и Џошуе?

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Дугоочекивани боксерски окршај између Тајсона Фјурија и Ентонија Џошуе могао би коначно бити одржан 11. децембра на стадиону Принсипалити у Кардифу, који прима више од 80.000 гледалаца.
Познати боксерски новинар Ден Рафаел преноси да преговори улазе у завршну фазу. Иако су се раније спомињали датуми попут 28. новембра и 4. децембра, као најизгледнији термин сада се намеће 11. децембар.
Званична потврда борбе још се чека док организатори рјешавају преостале административне обавезе и дозволе, а са новом локацијом морао се усагласити и Нетфликс.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Остали спортови
20 ч0
Остали спортови
23 ч1
Остали спортови
23 ч0
Остали спортови
1 д0
Најновије
Најчитаније
18
45
18
45
18
35
18
18
18
18
Тренутно на програму