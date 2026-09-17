Јемељаненко за АТВ: Српски народ је народ Светог Саве, цара Лазара и патријарха Павла

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Српски народ треба да има на уму да је то народ Светог Саве, цара Лазара и патријарха Павла, рекао је за АТВ Фјодор Јемељаненко, један од најбољих ММА бораца свих времена који је данас био гост наше телевизије.
"Вјера у нашим животима је најважније, како код српског и руског тако и код свих народа. Вјера нас уједињује, ако долази до размимоилажења влада, то није дошло по вјери. Надам се да ће наши народи увијек живјети заједно и на земљи и у царству небеском.
Ја мислим да је српски народ увијек био страдални народ, али да се увијек држао и устајао. Сада у наше вријеме долази до вредновања погрешних ствари. Људи се све више за земаљске вриједности, а српски народ треба да има на уму да је то народ Светог Саве, цара Лазара и патријарха Павла", рекао је Јемељаненко.
О својој каријери, каже труди, се да не размишља, јер сматра да оцјењивати самог себе није правилно.
"У истој вријеме не треба судити о себи само по спортској атмосфери. Свако треба да се загледа у себе".
Јемељаненку ово није прва посјета Републици Српској, а овај пут је дошао на позив доктора Николе Шобота.
"Хвала вам за гостопримство. Много сам читао и много знам о Српској и о историји српског народа и о тренутној ситуацији. Већ сам неколико пута био у Српској. Ту сам по позиву доктора Николе Шобота, и због нашег предсједника који пружа подршку српском народу, рекао је Јемељаненко.
О својој каријери, каже, труди се да не размишља, јер сматра да да оцјењивати самог себе није правилно.
"У истој вријеме не треба судити о себи само по спортској атмосфери. Свако треба да се загледа у себе", каже овај велики шампион.
У каријери је имао бројне противнике, али два имена се посебно издвајају.
"Антонио Родриго Ногеира ми је био најтежи противник, он је тукао све најбоље борце и био је шампион. Други по значају, али једнак по тежини је био Мирко Филиповић "Кро Кап"", каже Јемељаненко.
Како каже Јемељаненко, тренутно се воде преговори о мечу са Филиповићем.
Остали спортови
Јемељаненко за АТВ: Могућ меч са Мирком Филиповићем, воде се преговори
"Ми смо сада у преговорима већ дуже вријеме за меч са Мирком. Обе стране су сагласне да је то један легендаран догађај који треба да се одржи. Сада само чекао од организатора када ће да ли ће и када ће бити", рекао је Јемељаненко за АТВ.
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