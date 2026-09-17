Јемељаненко за АТВ: Могућ меч са Мирком Филиповићем, воде се преговори

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Већ дуже вријеме се воде преговори о потенцијалном мечу између Фјодора Јемељаненка и Мирка Филиповића. Потврдио је то за АТВ сам Фјодор Јемељаненко, један од најбољих ММА бораца свих времена који је данас био гост наше телевизије.
"Ми смо сада у преговорима већ дуже вријеме за меч са Мирком. Обе стране су сагласне да је то један легендаран догађај који треба да се одржи. Сада само чекао од организатора када ће да ли ће и када ће бити", рекао је Јемељаненко за АТВ.
Он каже да је у плану да то буде бокс меч, те да се већ спрема.
"Спреман се", рекао је кроз смијех.
Јемељаненко је у Српску дошао на позив доктора Николе Шобота.
"Хвала вам за гостопримство. Много сам читао и много знам о Српској и о историји српског народа и о тренутној ситуацији. Већ сам неколико пута био у Српској. Ту сам по позиву доктора Николе Шобота, и због нашег предсједника који пружа подршку српском народу, рекао је Јемељаненко.
Мирко „Кро Кап“ Филиповић већ мјесецима се доводи у везу са могућим повратком у ринг или кавез. Хрват који има 51 годину, раније је потврдила да су постојали озбиљни разговори о боксерском мечу са Федором Јемељаненком, али до коначног договора није дошло. У посљедње вријеме појавиле су се и најаве његовог могућег повратка у ММА.
Филиповић се од професионалног спорта повукао 2019. године након можданог удара. Ипак, посљедњих година редовно тренира и спарингује са млађим борцима, а тврди и да су љекарске контроле показале да је његово здравствено стање добро. Наводио је да би могао да одради један егзибициони меч, али и наглашавао да сваки повратак у борилачки спорт носи ризик и да коначни услови евентуалног наступа још нису утврђени.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Остали спортови
4 ч0
Остали спортови
4 ч0
Остали спортови
13 ч0
Остали спортови
13 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму