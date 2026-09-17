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Федор Јемелијаненко стиже у Бањалуку: Специјални гост на борилачком спектаклу

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17.09.2026 08:07

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Федор Јемељањенко
Фото: Уступљена фотографија

За многе најбољи борац свих времена Федор Емелианко биће специјални гост на приредби Хектор Фигхт Нигхт 7 у Бањалуци која се сутра одржава у дворани Центар.

Емелианенко је заказао дружење са фановима од 19 часова па сви који желе да виде и упознају руског императора то могу да ураде уочи првог меча.

Улаз је потпуно бесплатан, а Хектор Фигхт Нигхт је на овај начин обрадовао бројне фанове.

- Велика нам је част што можемо да угостимо највећег борца свих времена. Потврдио је то у рингу, потврдио и понашањем изван њега. Биће на располагању фановима пуних сат времена и отвориће главни програм на ревији. Пресрећни смо и ово је огромна ствар за Републику Српску - поручио је оснивач Хектор Фигхт Нигхт организије Предраг Станковић.

Публика ће видјети десет кикбокс мечева у дисциплини у којој се Емелианенко прославио прије преласка у ММА.

Главни меч радиће Данило Тошић и Милош Мугоша, а прије њих у ринг улазе Стефан Добријевић и Богдан Ђурашковић.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Федор Јемељањенко

Бањалучка берза

спорт

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