Федор Јемелијаненко стиже у Бањалуку: Специјални гост на борилачком спектаклу

Аутор:АТВ редакција
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За многе најбољи борац свих времена Федор Емелианко биће специјални гост на приредби Хектор Фигхт Нигхт 7 у Бањалуци која се сутра одржава у дворани Центар.
Емелианенко је заказао дружење са фановима од 19 часова па сви који желе да виде и упознају руског императора то могу да ураде уочи првог меча.
Улаз је потпуно бесплатан, а Хектор Фигхт Нигхт је на овај начин обрадовао бројне фанове.
- Велика нам је част што можемо да угостимо највећег борца свих времена. Потврдио је то у рингу, потврдио и понашањем изван њега. Биће на располагању фановима пуних сат времена и отвориће главни програм на ревији. Пресрећни смо и ово је огромна ствар за Републику Српску - поручио је оснивач Хектор Фигхт Нигхт организије Предраг Станковић.
Публика ће видјети десет кикбокс мечева у дисциплини у којој се Емелианенко прославио прије преласка у ММА.
Главни меч радиће Данило Тошић и Милош Мугоша, а прије њих у ринг улазе Стефан Добријевић и Богдан Ђурашковић.
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