Млазна струја доноси први снијег, метеоролог открио када тачно

Аутор:АТВ редакција
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Током недавног таласа тропских врућина и утицаја афричког циклона, прогнозе су указивале на то да би цијели септембар могао протећи у знаку натпросјечно високих температура, без дуготрајнијих падавина.
Међутим, услиједио је нагли преокрет. Умјесто наставка жарких љетних дана, дочекало нас је освјежење. Шта се тачно догодило са метеоролошким сценаријем и какво нас вријеме очекује у наставку мјесеца, открио је за "Курир" телевизију Иван Ристић, који се бави метеорологијом.
Сунчани дани који су пред нама уједно су и посљедњи трзаји позног љета, јер нам са календарским почетком јесени стиже најављена промјена времена, истиче метеоролог Иван Ристић.
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"Када сам радио дугорочну прогнозу за септембар, предвидио сам да ће у трећој декади, са календарским почетком јесени, доћи до постепене промјене времена. Прије тога смо најавили благи пад температура, што се у другој декади и обистинило, вријеме је знатно пријатније. Знам да многи воле температуре изнад 30 степени, и такве прилике нас очекују још два до три дана. Данас и сутра биће доста сунчано, са температурама у границама нормале, између 26 и 30 степени", рекао је.
Ристић савјетује слојевито облачење.
"Ујутру је свјежије, док у наставку дана можете остати у кратким рукавима, мада сматрам да више нема потребе за љетном одјећом попут шорцева. У петак поподне и у суботу стиже наоблачење које за викенд може донијети мало кише.
Апсолутни преокрет наступа почетком наредне седмице са доласком хладног фронта.
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"У понедјељак нам стиже хладни фронт, а примијетићемо га по умјереном до јаком сјеверозападном вјетру који означава крај овог позног љета. Улазимо у рану јесен и за сада нема повратка високих температура - метеоролошки модели не најављују поновне врућине. Температуре ће се углавном кретати око 20 степени", каже Ристић.
Како је објаснио улазимо у прави јесењи период са температурама примјетно нижим од уобичајених за ово доба године.
"Успостављањем млазне струје са Гренланда стиже промјена времена. Иако није ријеч о екстремно хладном ваздуху, прогнозе указују на то да ће температуре већ током наредне седмице бити испод вишегодишњег просјека, тачније и до 10 степени ниже у односу на тренутне вриједности. Максималне дневне температуре кретаће се од 16 до 22 степена (просјечно око 18-19 степени), уз повремено појачан сјеверозападни вјетар. У случају ведрих ноћи, јутарње температуре пашће испод 10 степени, тачније у распон од 5 до 10 степени, док би се у појединим мјестима могле приближити и нултој подјели", објашњава он.
Захлађење доноси и услове за прве сњежне падавине на планинама, али и најаву зимске сезоне у градовима.
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"Постоје најаве да ће у појединим данима бити и падавина, а обично крајем септембра или почетком јесени имамо шансе и за прве пахуље на Копаонику и Голији. Видјећемо да ли ће нам овај талас донијети тај први снијег, то још увијек није сасвим сигурно. У сваком случају, стиже нам јаче захлађење. Били смо свјежији претходних дана, али биће још хладније и за сада нема јачег отопљења. Навикли смо да се температуре брзо врате изнад 30 степени, али метеоролошки модели тренутно не показују брзи повратак врућина. Полако улазимо у јесењи режим. Међутим, са доласком кише, облака и висинског циклона, жива у термометру ће знатно пасти и биће баш хладно. Штавише, први снијег у Београду очекујем већ 26. новембра", рекао је он.
Упркос предстојећем захлађењу, крајем мјесеца и током октобра биће и пријатнијих периода.
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"Просјечне температуре за крај септембра крећу се између 20 и 25 степени и вјерујем да ћемо се на кратко вратити у те оквире. Када је ријеч о чувеном Михољском љету, оно се очекује почетком друге декаде октобра, око 12. у мјесецу. То значи да ће јутра бити хладна, али да током дана температуре могу прећи 20 степени - идеално вријеме за шетњу. Озбиљније кише нису на видику, па ћемо моћи да уживамо у пријатним јесењим данима, уз наравно, мало топлију одјећу".
Поред метеоролошких прилика, Ристић се осврнуо и на проблем алергена који тренутно погађа велики број грађана.
"Такође, амброзија је тренутно на свом врхунцу, а присутни су и други алергени. Иначе, ми смо апсолутни рекордери по концентрацији амброзије, нарочито у Војводини и околини Београда, гдје је има у огромним количинама. Људи који долазе из иностранства, на примјер из Њемачке или Данске, уопште нису навикнути на амброзију и често и не знају шта је она. Док у својим земљама уживају у ово доба године, када дођу код нас - настаје прави проблем", каже он.
Глобални климатски феномени директно се одражавају на падавине и водостаје у Србији.
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"Ел Нињо је тренутно на свом врхунцу и готово никада нисмо имали већа одступања, температура у том дијелу Пацифика виша је за чак 5 до 6 степени. Он у потпуности блокира циклоне са Атлантика, па скоро да нема падавинских система који се преко Енглеске и Средње Европе крећу ка нама, а који би донијели кишу неопходну за опоравак Дунава", додаје Ристић.
Ристић упозорава да се хидролошка суша наставља.
"Код нас може бити тек мањих падавина, али оне су безначајне за ријечне сливове, што значи да се суша наставља до даљег. На прогностичким мапама за сада не видим никакав јачи циклон нити озбиљнију промјену. Очекује нас само захлађење, уз услове за слабији снијег на највишим планинским врховима. Да би се Дунав опоравио, потребно је да у његовом сливу падне бар 200 литара кише по квадратном метру. Када ће се то догодити - тешко је рећи, можда тек у новембру, јер за сада дјелује да ће и октобар бити прилично сув".
Ипак, ситуација се разликује од ријеке до ријеке.
Остали спортови
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"Михољско љето обично доноси стабилно вријеме без кише, па је хидролошка ситуација на нашим ријекама прилично тешка - нарочито у сливовима Топлице, Тимока, те Велике и Западне Мораве. Са друге стране, Сава се за сада добро држи. Захваљујући падавинама у Алпима и на подручју сјеверне Италије, она успијева да надокнади дефицит. Слично је и са црногорским сливом, односно Дрином и Лимом, гдје има више кишних дана, па ове ријеке и даље имају добар прилив воде. Недавно смо свједочили великом невремену са обилним падавинама у Италији и Словенији. Управо су падавине на том подручју најважније за Саву, захваљујући њима она се регенерише и знатно поправља нашу хидролошку ситуацију, па не морамо да бринемо за рад Хидроелектране Ђердап".
На самом крају, метеоролог је изнио прогнозу за предстојећу зиму, истичући да нас очекују знатно другачији услови у односу на претходне године.
"Љубитељи снијега и зиме могу да се радују, јер је пред нама јача и сњежнија зима. Разлог за то је потпуна блокада Атлантика, који иначе делује као такозвани 'убица зиме' (Винтер килер) јер доноси топлији ваздух у Европу и онемогућава продор хладних маса са сјевероистока. Будући да те атлантске активности тренутно нема, створени су услови за праву зиму. Наравно, уколико у међувремену дође до опоравка Атлантика и јачања циклонске активности, зима би ипак могла бити нешто блажа", закључио је.
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