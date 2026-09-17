Кроз Ормуски мореуз прошла само три брода

Аутор:АТВ редакција
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Само три трговинска брода јуче су прошла кроз Ормуски мореуз, објавила је фирма за праћење бродског саобраћаја "Кплер".
То је пад у односу на 12 регистрованих претходног дана и десетодневни просјек од око 17, наводи у прелиминарним подацима "Кплер".
Од три регистрована брода, празан теретни брод "Супрамакс" ишао је кроз иранску руту, док је празан танкер ишао такозваним тамним правцем.
"Танкер `Панамакс` изашао је из воденог пута користећи тамни правац", показују подаци.
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Објављени подаци не обухватају бродове који су прошли кроз Ормуски мореуз са искљученим предајницима аутоматског система идентификације.
Од почетка седмице бродски саобраћај је у опадању због јачања сукоба у Персијском заливу.
Саудијски авиони гађали си Јемен и побуњени Хути лансирали су дронове и пројектиле на саудијске градове.
(Срна)
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