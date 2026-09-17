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Кроз Ормуски мореуз прошла само три брода

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17.09.2026 09:18

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Мали чамац плови поред теретних бродова и других трговачких пловила усидрених у Ормуским мореузу код Бандар Абаса у Ирану, у сриједу, 5. августа 2026. године.
Фото: Tanjug/Amirhosein Khorgooi/ISNA via AP, File

Само три трговинска брода јуче су прошла кроз Ормуски мореуз, објавила је фирма за праћење бродског саобраћаја "Кплер".

То је пад у односу на 12 регистрованих претходног дана и десетодневни просјек од око 17, наводи у прелиминарним подацима "Кплер".

Од три регистрована брода, празан теретни брод "Супрамакс" ишао је кроз иранску руту, док је празан танкер ишао такозваним тамним правцем.

"Танкер `Панамакс` изашао је из воденог пута користећи тамни правац", показују подаци.

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Објављени подаци не обухватају бродове који су прошли кроз Ормуски мореуз са искљученим предајницима аутоматског система идентификације.

Од почетка седмице бродски саобраћај је у опадању због јачања сукоба у Персијском заливу.

Саудијски авиони гађали си Јемен и побуњени Хути лансирали су дронове и пројектиле на саудијске градове.

(Срна)

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Тагови :

Ормуски мореуз

Иран

Нафта

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