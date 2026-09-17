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Прошао кроз црвено и убио жену на пјешачком прелазу: Ухапшен возач (79)

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17.09.2026 10:03

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Полиција Србија
Фото: МУП Србије

Припадници Министарства унутрашњих послова Србије ухапсили су Јована Т. (79) због сумње да је јуче око 15.30 часова у Вишњичкој улици на Палилули, преко пута познатог тржног центра, аутомобилом на пјешачком прелазу усмртио Љ. Л. (44).

Осумњиченом је по налогу тужилаштва одређено задржавање до 48 сати.

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Према ријечима очевидаца, возач је аутомобилом прошао кроз црвено свјетло на семафору и великом брзином налетио на несрећну жену док је прелазила коловоз.

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Како наводи Телеграф, детаље трагедије на Карабурми потврдио је и снимак са видео-надзора. На њему се види како су се једно путничко возило и комби уредно зауставили испред пјешачког прелаза како би пропустили пјешаке.

У том тренутку, крајњом десном траком наишао је аутомобил осумњиченог, који се није зауставио, већ је претекао возила и ударио жену на прелазу.

Екипа Хитне помоћи убрзо је стигла на мјесто несреће, али су љекари могли само да констатују смрт.

Слободан Станаревић

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Полиција је обавила увиђај, а осумњичени Ј. Т. ће уз кривичну пријаву бити приведен надлежном тужилаштву на саслушање.

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Тагови :

Саобраћајна несрећа

преминула жена

Погинуо пјешак

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