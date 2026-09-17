Прошао кроз црвено и убио жену на пјешачком прелазу: Ухапшен возач (79)

Аутор:АТВ редакција
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Припадници Министарства унутрашњих послова Србије ухапсили су Јована Т. (79) због сумње да је јуче око 15.30 часова у Вишњичкој улици на Палилули, преко пута познатог тржног центра, аутомобилом на пјешачком прелазу усмртио Љ. Л. (44).
Осумњиченом је по налогу тужилаштва одређено задржавање до 48 сати.
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Према ријечима очевидаца, возач је аутомобилом прошао кроз црвено свјетло на семафору и великом брзином налетио на несрећну жену док је прелазила коловоз.
Како наводи Телеграф, детаље трагедије на Карабурми потврдио је и снимак са видео-надзора. На њему се види како су се једно путничко возило и комби уредно зауставили испред пјешачког прелаза како би пропустили пјешаке.
У том тренутку, крајњом десном траком наишао је аутомобил осумњиченог, који се није зауставио, већ је претекао возила и ударио жену на прелазу.
Екипа Хитне помоћи убрзо је стигла на мјесто несреће, али су љекари могли само да констатују смрт.
Република Српска
Додијељене донације ''Аутопутева'' удружењима и организацијама из шест локалних заједница
Полиција је обавила увиђај, а осумњичени Ј. Т. ће уз кривичну пријаву бити приведен надлежном тужилаштву на саслушање.
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