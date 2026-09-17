Италијан преминуо у 112. години: Готово до краја живота радио у винограду и чувао овце

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Италијански држављанин Витантонио Ловало преминуо је у уторак у 112. години у свом родном граду Авиљану на југу Италије.
Овај пољопривредник је готово до краја живота радио у свом винограду и чувао овце.
Србија
У Приштини појачано присуство полиције због најављеног протеста
Ђузепе Мека, градоначелник Авиљана, написао је да је његов град изгубио дио своје историје, и назвао је Ловала по надимку.
- Зитон је био један од нас.
Ловало је био ожењен, а његова супруга је преминула неколико година раније. Пар је имао четворо дјеце.
На почетку другог свјетског рата је био на фронту, а потом је као ратни заробљеник одведен у Њемачку послије капитулације Италије 1943. године.
Чак и након што је напунио 100 година, наставио је да ради у свом винограду. Према подацима Геронтолошке истраживачке групе, титула најстаријег мушкарца у Европи сада прелази на португалског држављанина Жоакима Варелу, који има 111 година.
Друштво
Скоро хиљаду захтјева: Ево гдје грађани Српске највише користе туристичке ваучере
Међутим, Варела је тек 32. на листи најстаријих људи у Европи - иза 31 жене. Према овој листи, најстарија особа и у Европи и у свијету је британска држављанка Етел Катерхам, са 117 година.
(Курир)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Савјети
1 ч0
Градови и општине
1 ч0
Свијет
1 ч0
Хроника
1 ч1
Свијет
1 ч0
Свијет
1 ч0
Свијет
1 ч0
Свијет
2 ч0
Најновије
Најчитаније
12
04
11
58
11
57
11
56
11
46
Тренутно на програму