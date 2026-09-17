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Италијан преминуо у 112. години: Готово до краја живота радио у винограду и чувао овце

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17.09.2026 10:38

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Италијански држављанин Витантонио Ловало преминуо је у 112. години у Авиљану.
Фото: YouTube/Screenshot/trmh24

Италијански држављанин Витантонио Ловало преминуо је у уторак у 112. години у свом родном граду Авиљану на југу Италије.

Овај пољопривредник је готово до краја живота радио у свом винограду и чувао овце.

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Ђузепе Мека, градоначелник Авиљана, написао је да је његов град изгубио дио своје историје, и назвао је Ловала по надимку.

- Зитон је био један од нас.

Ловало је био ожењен, а његова супруга је преминула неколико година раније. Пар је имао четворо дјеце.

На почетку другог свјетског рата је био на фронту, а потом је као ратни заробљеник одведен у Њемачку послије капитулације Италије 1943. године.

Чак и након што је напунио 100 година, наставио је да ради у свом винограду. Према подацима Геронтолошке истраживачке групе, титула најстаријег мушкарца у Европи сада прелази на португалског држављанина Жоакима Варелу, који има 111 година.

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Међутим, Варела је тек 32. на листи најстаријих људи у Европи - иза 31 жене. Према овој листи, најстарија особа и у Европи и у свијету је британска држављанка Етел Катерхам, са 117 година.

(Курир)

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