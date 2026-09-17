У Приштини појачано присуство полиције због најављеног протеста

Аутор:АТВ редакција
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Присуство полиције појачано је испред зграде привремених институција у Приштини због најављеног протеста након пресуде четворици бивших вођа терористичке ОВК.
Сличан протест одржан је и јуче испред те и зграде Еулекса.
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Демонстранти су се синоћ окупили на тргу Скендербег, а потом отишли до сједишта Еулекса и гађали га камењем и пиротехничким средствима па се запалио дио крова.
Касније су се вратили испред зграде привремених приштинских институција гдје је такође дошло до инцидената и разбијања неколико прозора.
Такозвана косовска полиција саопштила је да је током јучерашњих протеста привела двије особе и да је једној, одлуком тужиоца, одређено задржавање до 48 часова.
Учесници су током јучерашњих протеста, огрнути заставама албанским и застава такозване "велике Албаније", као и са симболима терористичке ОВК, упућивали низ увреда на рачун Срба.
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Пред Специјализованим вијећима Косова у Хагу јуче су изречене првостепене пресуде четворици лидера терористичке ОВК Хашиму Тачију, Кадрију Весељију, Јакупу Краснићију и Реџепу Сељимију. Тачи је осуђен на 25 година затвора, Весељи на 18, Краснићи на 25, а Сељими на 13 година.
(Срна)
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