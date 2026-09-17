Кутија цигарета коштаће више од 31 КМ? Цијене драстично скачу у овој држави

Аутор:АТВ редакција
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Њемци који уживају у цигаретама или цигарилосима од јануара би могли да их плаћају знатно скупље, извјештава Њемачка новинска агенција.
Ако владајућа коалиција у Бундестагу спроведе свој порески план, намети ће нагло порасти.
"То би била пореска експлозија која би могла да подигне цијене за 50 до 60 одсто", рекао је за дпа Бодо Мерлајн, директор Савезног удружења индустрије цигара.
Такав ударац могао би озбиљно да утиче на тај сектор, објаснио је Мерлајн током сајма Интертабац у Дортмунду.
"Ако просјечна кутија цигарета сада кошта 10 евра (око 19,5 КМ), касније би могла коштати око 16 евра (око 31,3 КМ). То је толика разлика да би их многи потрошачи вјероватно престали куповати", додао је он.
То ће бити посебно тешко за индустрију цигара јер се она већ суочава са слабијом потражњом, пише Феникс магазин.
"И ми осјећамо посљедице лоше економске ситуације. Очекује се да ће промет у њемачкој индустрији цигара ове године бити шест до седам одсто мањи него прошле", напоменуо је Мерлајн. Због високих цијена горива на бензинским пумпама и других растућих трошкова живота, потрошачи све пажљивије пазе на сваки евро.
Према подацима удружења, у Њемачкој цигарете производи седам компанија. Четири се налазе у граду Биндеу, а једна у округу Минден-Либеке све на сјеверозападу Њемачке. Уз то, у овом сектору послује и 15 увозника, а индустрија запошљава укупно 1.640 радника.
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Дуван који се користи за цигаре и цигарилосе произведене у Њемачкој долази углавном из Латинске Америке и Индонезије. Годишње се у тој земљи прода око двије милијарде цигарилоса и цигара, а будући да оба производа спадају у исту пореску категорију, држава међу њима не прави разлику.
"Ако коалиција знатно не ублажи свој план, то ће нас тешко погодити. Губитак радних мјеста вјероватно би био неизбјежан", упозорио је Мерлајн, наглашавајући да производи те индустрије нису искључиво луксузна роба. Не представљамо само врхунске цигаре које коштају више од 100 евра, већ и квалитетне производе средњег цјеновног ранга. Наши купци нису само богати људи, међу њима су и обични појединци који уживају да запале цигарилос у свом дворишту.
Представник удружења такође је забринут и за око 500 специјализованих продавница у Њемачкој које продају ове производе, а којима пријети значајан пад промета, преноси Вечерњи.хр.
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