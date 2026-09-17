Капија среће отвара се од сутра: Стиже велики преокрет за три знака

Аутор:АТВ редакција
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Велика астролошка промјена за три знака стиже тихо, без помпе и празних обећања, баш онако како им највише прија.
Ко је дуго ћутао и гутао, тај поново почиње да препознаје сопствени лик у огледалу.
Суштина је једноставна: преокрет не долази споља, него из вас, из оног тренутка када вам сине да вриједите много више од онога на шта сте пристајали.
Планете су се намјестиле баш у вашу корист. Ових дана, у поподневним сатима, отвара се капија среће, па стиже позив или порука какву одавно нисте очекивали, а тиче се новца који сте сматрали заувијек изгубљеним.
Послушајте ипак један савјет: не трошите све одједном. Оставите тај прилив са стране бар до краја мјесеца и пустите да се прашина слегне. Ваш мир вам сада вриједи више него било каква брзоплетост.
Стрпљења вам никада није фалило, али сада коначно долази вријеме да вам се све то врати. Пред вама је пословна прилика о којој размишљате још од раног прољећа и која би могла да вас повуче у потпуно новом правцу.
Немојте је одбити само зато што волите да сваку одлуку добро преиспитате. Овога пута нема потребе да тражите сто разлога за и против. Ако вам се укаже прилика коју сте дуго чекали, прихватите је и направите тај први корак.
Предуго сте носили маску хладноће и глумили равнодушност, док је у вама све кључало. Током викенда пред вама једна особа ће вам рећи ријечи које чекате мјесецима, или ћете ви скупити храброст и први отворити карте.
Не преврћите сваку изговорену реченицу на десет страна. Овога пута вас осјећај води тачно тамо гдје треба да будете. Нови смисао за Рибе креће од једног искреног разговора.
Највећа препрека протеклих мјесеци није био пех, него то што су Дјевица, Водолија и Рибе дубоко у себи престале да вјерују да им припада нешто боље. Нова прилика не лупа на врата уз фанфаре, већ стиже кроз ситне знаке које лако пропустите ако сте расејани:
Крај тешког периода за ова три знака не значи да сваки проблем нестаје једним потезом гумице. Значи да добијате снагу да им погледате право у очи, без оног страха који вас је мјесецима држао будним.
Зато не очекујте да се све разреши у једном дану и једном великом вијешћу. Овај период велике среће ради ситним корацима, кроз одлуке које са стране изгледају сасвим обично. Један разговор мање код кога се извињавате, једно „ДА” које нисте смјели да изговорите, један телефон који овога пута узмете у руке. Тако се отварају и највећа врата.
Астролошка капија среће отвара се само онима који су спремни да кроче кроз њу, а не онима који сједе и чекају да их неко други прогура. Труд нагомилан претходних мјесеци коначно почиње да се враћа, а оно што је дуго стајало на чекању полако долази на своје мјесто.
Послије свих борби и неизвјесности, долази осјећај да поново можете слободно да дишете и да сами држите конце свог живота у рукама, преноси Крстарица.
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